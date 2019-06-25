Новости в instagram

32 минуты назад

Липецкая вечЁрка: новый мэр, звезды выпускного и бесплатный аквапарк

329
#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: новый мэр, звезды выпускного и бесплатный аквапарк

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 25 июня.

Внимание липчан сегодня приковали выборы мэра. За кандидаток на пост мэра голосовали депутаты городского Совета. За Евгению Уваркину проголосовали 25 из 45 парламентариев. Теперь женщина приступит к работе в должности мэра. Евгения Уваркина получает поздравления и раздумывает над тем, кто станет ее первым заместителем.

Пока в политических кругах кипит жизнь, липецкие выпускники готовятся к своему самому главному школьному празднику. Для «Липецких зорь» уже установили сцену, периметр Соборной площади украсили флагами. Приглашенными звездами выпускного станут музыканты кавер-группы из Тамбова. Они будут поздравлять вчерашних школьников с праздником. Свое поздравление самому креативному выпускники подготовил и Игорь Артамонов: врио губернатора запустил в сети флешмоб видеороликов.

Жаркий июнь навел липчан на новые идеи о том, как освежиться, когда на улице пекло. Так, прямо во дворе, на детской площадке, открыли «мини-аквапарк». Его открыли в дворе домов №№ 11,13 и 15 по улице Неделина в Липецке. Инициатива установки надувных бассейнов для детей принадлежит председателю ТОС «Уютный двор» и местным активистам.

Кстати, о погоде. На смену жаре в Липецкую область приходят прохлада и дожди. 27 июня к региону приблизится активный циклон со Скандинавии — атмосферное давление начнет интенсивно падать, усилится юго-западный ветер, во второй половине местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
329
#обзор #события #вечёрка

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Первые снимки липецких выпускниц
#выпускной #липецкие зори
Первые снимки липецких выпускниц

сегодня, 18:01

Новости в instagram
«Удачи на этой трудной дороге!»: победный пост Евгении Уваркиной завалили «лайками
#Евгения Уваркина
131
«Удачи на этой трудной дороге!»: победный пост Евгении Уваркиной завалили «лайками

сегодня, 14:18

Общество
Евгения Уваркина пока не знает, кто будет первым вице-мэром Липецка
#выборы
44
Евгения Уваркина пока не знает, кто будет первым вице-мэром Липецка

сегодня, 13:55

Общество
Мэром Липецка избрана Евгения Уваркина
#администрация Липецка #Евгения Уваркина
174
Мэром Липецка избрана Евгения Уваркина

сегодня, 12:27

Политика
Липчанин снялся в рекламе с Тимати и его дочкой Алисой
#Жора Оганисян
13
Липчанин снялся в рекламе с Тимати и его дочкой Алисой

сегодня, 11:58

Общество
Хочешь поздравление от Игоря Артамонова — запиши видео
#Игорь Артамонов #Липецкие зори
Хочешь поздравление от Игоря Артамонова — запиши видео

сегодня, 10:39

Общество