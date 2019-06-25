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32 минуты назад
Липецкая вечЁрка: новый мэр, звезды выпускного и бесплатный аквапарк
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 25 июня.
Внимание липчан сегодня приковали выборы мэра. За кандидаток на пост мэра голосовали депутаты городского Совета. За Евгению Уваркину проголосовали 25 из 45 парламентариев. Теперь женщина приступит к работе в должности мэра. Евгения Уваркина получает поздравления и раздумывает над тем, кто станет ее первым заместителем.
Пока в политических кругах кипит жизнь, липецкие выпускники готовятся к своему самому главному школьному празднику. Для «Липецких зорь» уже установили сцену, периметр Соборной площади украсили флагами. Приглашенными звездами выпускного станут музыканты кавер-группы из Тамбова. Они будут поздравлять вчерашних школьников с праздником. Свое поздравление самому креативному выпускники подготовил и Игорь Артамонов: врио губернатора запустил в сети флешмоб видеороликов.
Жаркий июнь навел липчан на новые идеи о том, как освежиться, когда на улице пекло. Так, прямо во дворе, на детской площадке, открыли «мини-аквапарк». Его открыли в дворе домов №№ 11,13 и 15 по улице Неделина в Липецке. Инициатива установки надувных бассейнов для детей принадлежит председателю ТОС «Уютный двор» и местным активистам.
Кстати, о погоде. На смену жаре в Липецкую область приходят прохлада и дожди. 27 июня к региону приблизится активный циклон со Скандинавии — атмосферное давление начнет интенсивно падать, усилится юго-западный ветер, во второй половине местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Пока в политических кругах кипит жизнь, липецкие выпускники готовятся к своему самому главному школьному празднику. Для «Липецких зорь» уже установили сцену, периметр Соборной площади украсили флагами. Приглашенными звездами выпускного станут музыканты кавер-группы из Тамбова. Они будут поздравлять вчерашних школьников с праздником. Свое поздравление самому креативному выпускники подготовил и Игорь Артамонов: врио губернатора запустил в сети флешмоб видеороликов.
Жаркий июнь навел липчан на новые идеи о том, как освежиться, когда на улице пекло. Так, прямо во дворе, на детской площадке, открыли «мини-аквапарк». Его открыли в дворе домов №№ 11,13 и 15 по улице Неделина в Липецке. Инициатива установки надувных бассейнов для детей принадлежит председателю ТОС «Уютный двор» и местным активистам.
Кстати, о погоде. На смену жаре в Липецкую область приходят прохлада и дожди. 27 июня к региону приблизится активный циклон со Скандинавии — атмосферное давление начнет интенсивно падать, усилится юго-западный ветер, во второй половине местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
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