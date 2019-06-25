Как выбирали мэра Липецка

25 июня депутаты Липецкого городского Совета провели голосование по выборам главы городской администрации.

На пост мэра претендовали и.о. главы Липецка Евгения Уваркина и заместитель главы администрации Добровского района Татьяна Трубачева,



За Евгению Уваркину голоса отдали 25 депутатов, за Татьяну Трубачеву - четыре депутата. Против всех проголосовали девять депутатов, семь бюллетеней тайного голосования признаны недействительными.



Главой города была избрана Евгения Уваркина. Сегодня же она принесла присягу на Уставе города.





