Политика
сегодня, 16:12
Как выбирали мэра Липецка
25 июня депутаты Липецкого городского Совета провели голосование по выборам главы городской администрации.
На пост мэра претендовали и.о. главы Липецка Евгения Уваркина и заместитель главы администрации Добровского района Татьяна Трубачева,
За Евгению Уваркину голоса отдали 25 депутатов, за Татьяну Трубачеву - четыре депутата. Против всех проголосовали девять депутатов, семь бюллетеней тайного голосования признаны недействительными.
Главой города была избрана Евгения Уваркина. Сегодня же она принесла присягу на Уставе города.
За Евгению Уваркину голоса отдали 25 депутатов, за Татьяну Трубачеву - четыре депутата. Против всех проголосовали девять депутатов, семь бюллетеней тайного голосования признаны недействительными.
Главой города была избрана Евгения Уваркина. Сегодня же она принесла присягу на Уставе города.
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