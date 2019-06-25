Политика

сегодня, 16:12

Как выбирали мэра Липецка

8 1102
#глава администрации Липецка #выборы #Евгения Уваркина
Как выбирали мэра Липецка

25 июня депутаты Липецкого городского Совета провели голосование по выборам главы городской администрации. 

На пост мэра претендовали и.о. главы Липецка Евгения Уваркина и заместитель главы администрации Добровского района Татьяна Трубачева,  

За Евгению Уваркину голоса отдали 25 депутатов, за Татьяну Трубачеву - четыре депутата. Против всех проголосовали девять депутатов, семь бюллетеней тайного голосования признаны недействительными.

Главой города была избрана Евгения Уваркина. Сегодня же она принесла присягу на Уставе города.


8 1102
#глава администрации Липецка #выборы #Евгения Уваркина

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Девушка

36 минут назад
Господи хоть бы эти древние на передний план не лезли. Уж наградили бы их да и на пенсию.
ответить

ван хельсинг

38 минут назад
горгулия
ответить

Гость

51 минуту назад
Вовочка, Вы правы. Пора уходить от кулуарных выборов. Тогда и избранный человек будет уверенный в своих действиях. Хотя, если считать голоса доверить алтуховым, то результат будет таким "как скажут наверху".
ответить

Треф

52 минуты назад
Почему мэра города выбирают не жители города, а депутаты? Почему рядовой технический специалист при найме на работу должен сдать кучу экзаменов и получить кучу аттестаций на соответствие своей должности, а мэр, который должен быть хорошим хозяйственником в первую очередь, нигде не аттестовывается, что даёт возможность занятия этого поста людям, не только в городе непопулярным, но и совершенно некомпетентным?
ответить

Пенсионер

57 минут назад
Нотя, Вы непременно хотите, чтобы во главе области стал бездарный Королев, разваливший экономику области, превративший регион донор в регион с огромными долгами.
ответить

Вовочка

сегодня, 16:43
А народу то не дали право выбирать себе градоначальника.Сами под себя законы придумывают.такая вот она российская "дерьмократия"...
ответить

Василий

сегодня, 16:40
А крутских был против
ответить

Нотя

сегодня, 16:28
Так в этом никто и не сомневался. А давайте угадаем кто станет главой Липецкой области ? Тут и угадывать не надо ничего все итак ясно
ответить

Еще в рубрике

Мэром Липецка избрана Евгения Уваркина
#администрация Липецка #Евгения Уваркина
159
Мэром Липецка избрана Евгения Уваркина

сегодня, 12:27

Политика
Депутаты горсовета заслушали претенденток на должность мэра
#глава Липецка #выборы мэра
21
Депутаты горсовета заслушали претенденток на должность мэра

сегодня, 11:23

Политика
Депутаты Липецкого горсовета готовятся голосовать за главу города и Почётных граждан
#депутаты
19
Депутаты Липецкого горсовета готовятся голосовать за главу города и Почётных граждан

сегодня, 10:03

Общество
На пост главы области выдвинулся председатель липецкого отделения «Аграрной партии России»
#выборы главы региона
38
На пост главы области выдвинулся председатель липецкого отделения «Аграрной партии России»

22.06.2019 08:19

Политика
В губернаторы выдвинулся представитель Казачьей партии Российской федерации
#выборы
3
В губернаторы выдвинулся представитель Казачьей партии Российской федерации

21.06.2019 14:49

Политика
На пост главы администрации Липецкой области выдвинулась Лариса Ксенофонтова
#выборы главы региона
72
На пост главы администрации Липецкой области выдвинулась Лариса Ксенофонтова

21.06.2019 12:04

Политика