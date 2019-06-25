Погода в Липецке

47 минут назад

На смену жаре в Липецкую область приходят прохлада и дожди

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#похолодание
На смену жаре в Липецкую область приходят прохлада и дожди

В ближайшие сутки территория Липецкой области будет находиться под влиянием антициклона, который сохранит сухую комфортную погоду. 27 июня к региону приблизится активный циклон со Скандинавии — атмосферное давление начнет интенсивно падать, усилится юго-западный ветер, во второй половине местами пройдут кратковременные дожди с грозами. 

28 июня дожди с грозами ожидаются повсеместно, похолодает. Среднесуточные температуры воздуха станут уменьшаться и составят 17-21 градусов тепла, что около климатической нормы. В центральных районах области сохраняется высокая пожароопасность лесов. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью местами туман. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем температура воздуха составит от 21 до 26 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 23 до 25 градусов тепла.

День 26 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 6 градусов тепла.

754
#похолодание

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