Общество
47 минут назад
Евгения Уваркина пока не знает, кто будет первым вице-мэром Липецка
Новый глава Липецка ответила на вопросы журналистов.
После того, как в Липецком горсовете закончились выборы главы Липецка, его председатель Игорь Тиньков, отвечая на вопросы журналистов, заметил, что все были свидетелями демократии. Где нет единодушия, а есть возможность каждому депутату высказать свое мнение (за Евгению Уваркину свой голос отдали 25 депутатов, за Татьяну Трубачеву - четыре депутата, против всех проголосовали девять депутатов, семь бюллетеней признали недействительными).
По словам свежеиспеченного главы Липецка Евгении Уваркиной, главными для себя в новом качестве она видит три направления: переход от Генплана развития Липецка к мастер-плану (стратегии пространственного развития, содержащей выраженную градостроительную концепцию, вырабатываемую органами власти с учетом мнений различных интересантов), возведение в МУП «Липецкая станция аэрации» нового комплекса по утилизации илового осадка и очистке воздуха от сероводорода, а также создание новых форм работы с населением через СОСы и ТОСы.
А вот вопрос первого заместителя главы Липецка остается, по словам Евгении Уваркиной, пока открытым (занимавший эту должность ранее Михаил Щербакеов сейчас работает ее советником).
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По словам свежеиспеченного главы Липецка Евгении Уваркиной, главными для себя в новом качестве она видит три направления: переход от Генплана развития Липецка к мастер-плану (стратегии пространственного развития, содержащей выраженную градостроительную концепцию, вырабатываемую органами власти с учетом мнений различных интересантов), возведение в МУП «Липецкая станция аэрации» нового комплекса по утилизации илового осадка и очистке воздуха от сероводорода, а также создание новых форм работы с населением через СОСы и ТОСы.
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А вот вопрос первого заместителя главы Липецка остается, по словам Евгении Уваркиной, пока открытым (занимавший эту должность ранее Михаил Щербакеов сейчас работает ее советником).
))))
гость
Это
мудаки-депутаты горсовета
АСтролог
В декрете я
Я ХОЧУ БЫТЬ ВАШИМ ДРУГОМ !
Елена
Марина
Ого