Общество

47 минут назад

Евгения Уваркина пока не знает, кто будет первым вице-мэром Липецка

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#выборы
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Евгения Уваркина пока не знает, кто будет первым вице-мэром Липецка

Новый глава Липецка ответила на вопросы журналистов.

После того, как в Липецком горсовете закончились выборы главы Липецка, его председатель Игорь Тиньков, отвечая на вопросы журналистов, заметил, что все были свидетелями демократии. Где нет единодушия, а есть возможность каждому депутату высказать свое мнение (за Евгению Уваркину свой голос отдали 25 депутатов, за Татьяну Трубачеву - четыре депутата, против всех проголосовали девять депутатов, семь бюллетеней признали недействительными).

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По словам свежеиспеченного главы Липецка Евгении Уваркиной, главными для себя в новом качестве она видит три направления: переход от Генплана развития Липецка к мастер-плану (стратегии пространственного развития, содержащей выраженную градостроительную концепцию, вырабатываемую органами власти с учетом мнений различных интересантов), возведение в МУП «Липецкая станция аэрации» нового комплекса по утилизации илового осадка и очистке воздуха от сероводорода, а также создание новых форм работы с населением через СОСы и ТОСы.

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А вот вопрос первого заместителя главы Липецка остается, по словам Евгении Уваркиной, пока открытым (занимавший эту должность ранее Михаил Щербакеов сейчас работает ее советником).
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#выборы
1

Комментарии (13)

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))))

5 минут назад
Танёк Трубачёв и его компания!
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гость

7 минут назад
По идее должно проголосовать за ее 2\3 депутатов ,это 30 человек.А замом будет тот ,про кого ей скажут.
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Это

12 минут назад
Утопия
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мудаки-депутаты горсовета

15 минут назад
Кто больше бабок занесет - тот и будет! Не забывай с нами делиться, Заваркина!
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АСтролог

15 минут назад
Я ХОЧУ БЫТЬ ВАШИМ ДРУГОМ !, Да , скорпион по гороскопу это ничего не значит , вот если бы была неподвижная звезда БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ на Солнце , или звезда РЕГУЛ , или хотя Солнце-Сатурн в соединении , то это да , ты был бы самый проницательный из всех проницательных !!!
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В декрете я

16 минут назад
Вообщем, выбраны направления, которые врио уже поставил на рельсы. А свои идеи есть?
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Я ХОЧУ БЫТЬ ВАШИМ ДРУГОМ !

30 минут назад
Я буду ждать ,питать иллюзиями ,сидеть на диване и ждать когда мне позвонят !
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Елена

33 минуты назад
Я ХОЧУ БЫТЬ ВАШИМ ДРУГОМ !, ну давай теперь в прятки играть! Это характеризует Вас отлично!
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Марина

34 минуты назад
Было бы справедливо, если место зама было предложено Татьяне Трубачовой! Она очень деятельный и содержательный управленец! Тем более, что ряд депутатов за неё всё же проголосовали!
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Ого

36 минут назад
"стратегии пространственного развития, содержащей выраженную градостроительную концепцию, вырабатываемую органами власти с учетом мнений различных интересантов" когда не досмотрела звездные воины!
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