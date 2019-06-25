Общество
57 минут назад
Хочешь поздравление от Игоря Артамонова — запиши видео
Врио губернатора лично поздравит выпускников, записавших самые интересные видео (хештег #артамоновпоздравляй).
Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов во время праздника выпускников, который пройдет сегодня на Соборной площади, лично поздравит нескольких из них с окончанием школы. Чтобы получить поздравление от губернатора необходимо отправить на страницу Игоря Артамонова в Instagram видео с хештегом #артамоновпоздравляй. В ролике автор должен объяснить почему Игорь Артамонов должен поздравить его лично.
Напомним, праздник выпускников «Липецкие зори» начнется сегодня в 19:30 на Соборной площади. Около часа отведены выпускникам для общения и снимков в фотозонах. В 20:30 начнется официальная часть праздника, в ходе которой будут отмечены золотые медалисты. Лучших выпускников будут награждать первые лица города и региона, в том числе — и Игорь Артамонов. В 21:30 начнется концерт кавер-группы «Нестройные», а на 22.00 запланирован салют. Он должен продлиться 10 минут.
Напомним, праздник выпускников «Липецкие зори» начнется сегодня в 19:30 на Соборной площади. Около часа отведены выпускникам для общения и снимков в фотозонах. В 20:30 начнется официальная часть праздника, в ходе которой будут отмечены золотые медалисты. Лучших выпускников будут награждать первые лица города и региона, в том числе — и Игорь Артамонов. В 21:30 начнется концерт кавер-группы «Нестройные», а на 22.00 запланирован салют. Он должен продлиться 10 минут.
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