Общество

сегодня, 13:20

На Соборной площади готовятся к «Липецким зорям»

4 1200
#Липецкие зори #салют #выпускной
На Соборной площади готовятся к «Липецким зорям»

На Соборной площади уже смонтирована сцена для проведения праздника выпускников «Липецкие зори».

В этом году площадь оформлена чуть иначе: по периметру Соборной установлены 30 флагов с надписями «Липецкие зори» и хештегом праздника. Проезды к площади уже перекрыли: движение транспорта прекращено со стороны улиц Зегеля, Интернациональной и Саперного спуска. 

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Подготовку площади к празднику курирует председатель департамента образования администрации Липецка Александр Мочалов. Он сообщил GOROD48, что все работы идут по графику: к началу праздника обязательно все успеют и установить, и проверить. Аппаратуру для выпускного бала к Соборной площади начали подвозить ещё ночью. 

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Напомним, сегодня вечером на центральной площади города соберутся 2 499 липецких 11-классников. «Липецкие зори» начнутся в 19:30. Приглашёнными звёздами выпускного в Липецке стали музыканты из тамбовской кавер-группы «Нестройные». В 22.00 праздник завершит салют.
4 1200
#Липецкие зори #салют #выпускной

Комментарии (4)

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Пилотки сегодня

11 минут назад
Трещать будут)))
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Турист

14 минут назад
А пиво седая продают,никто наслышался?
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Вух

33 минуты назад
А я в дярёвне живу у нас праздников нету!
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Аноним.

сегодня, 13:40
А ЗОРИ БУДУТ ...- ТИХИЕ ???!!! - А ?.
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