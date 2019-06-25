На Соборной площади готовятся к «Липецким зорям»

На Соборной площади уже смонтирована сцена для проведения праздника выпускников «Липецкие зори».

В этом году площадь оформлена чуть иначе: по периметру Соборной установлены 30 флагов с надписями «Липецкие зори» и хештегом праздника. Проезды к площади уже перекрыли: движение транспорта прекращено со стороны улиц Зегеля, Интернациональной и Саперного спуска.Подготовку площади к празднику курирует председатель департамента образования администрации Липецка Александр Мочалов. Он сообщил GOROD48, что все работы идут по графику: к началу праздника обязательно все успеют и установить, и проверить. Аппаратуру для выпускного бала к Соборной площади начали подвозить ещё ночью.Напомним, сегодня вечером на центральной площади города соберутся 2 499 липецких 11-классников. «Липецкие зори» начнутся в 19:30. Приглашёнными звёздами выпускного в Липецке стали музыканты из тамбовской кавер-группы «Нестройные». В 22.00 праздник завершит салют.