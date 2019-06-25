В Липецке появился бесплатный «аквапарк»

Зону освежающего отдыха устроили на детской площадке.

Бесплатный «мини-аквапарк» открыли в дворе домов №№ 11,13 и 15 по улице 50 лет НЛМК в Липецке. Как сообщает управление Октябрьским округом, инициатива установки надувных бассейнов для детей принадлежит председателю ТОС «Уютный двор» и местным активистам.



Освежающий комплекс — пара надувных бассейнов — расположился на детской площадке. Все желающие могут без ограничений им пользоваться.



Фото: novosti_oktjabrskogo_okruga