Общество

21 минуту назад

В Липецке появился бесплатный «аквапарк»

2 663
#аквапарк
В Липецке появился бесплатный «аквапарк»

Зону освежающего отдыха устроили на детской площадке.

Бесплатный «мини-аквапарк» открыли в дворе домов №№ 11,13 и 15 по улице 50 лет НЛМК в Липецке. Как сообщает управление Октябрьским округом, инициатива установки надувных бассейнов для детей принадлежит председателю ТОС «Уютный двор» и местным активистам.

Освежающий комплекс — пара надувных бассейнов — расположился на детской площадке. Все желающие могут без ограничений им пользоваться.

Фото: novosti_oktjabrskogo_okruga
2 663
#аквапарк

Комментарии (3)

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Яшка

45 секунд назад
Город48 продолжает пробивать дно. Думаешь ну все, дальше некуда, но тут в дно стучит город48
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гостья

2 минуты назад
а, если детишки, что то подцепят, то кто отвечать будет? яжемамочки такой вой устроят, мало не покажется)))
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455

11 минут назад
до первой ДИАРЕИ !
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