Общество

33 минуты назад

Стало известно, кто выступит на «Липецких зорях»

1 989
#выпускной #липецкие зори
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Стало известно, кто выступит на «Липецких зорях»

Для выпускников споет кавер-группа из Тамбова.

Тамбовская кавер-группа «Нестройные» станет «гвоздем» выпускного вечера «Липецкие зори». Об этом коллектив сообщил на своей странице в социальной сети. Музыканты пообещали зарядить выпускников на будущую успешную и яркую жизнь так, как они умеют - с горячими танцами и последними хитами. Кроме того, «Нестройные» анонсировали красивые фейерверки, яркие костюмы и мощную волну энергии.

Выступление кавер-группы начнется сегодня на Соборной площади в 21:30. Коллектив уже знаком липчанам. Музыканты из Тамбова выступали на гастрономическом фестивале на Городище прошлой осенью.

Напомним, «Липецкие зори-2019» начнутся в 19:30 с пре-пати: выпускников на площади ждут интерактивы и тематические фотозоны. На 20:30 запланирован старт официальной части праздника, а на 21:10 — начало развлекательной танцевальной программы. «Липецкие зори» завершатся красочным 10-минутным салютом.
1 989
#выпускной #липецкие зори
1

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Выпуск

17 минут назад
Пригласите цеганий или артурчика и то веселей будет.
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