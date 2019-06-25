Общество

24 минуты назад

«Удачи на этой трудной дороге!»: победный пост Евгении Уваркиной завалили «лайками

18 779
#Евгения Уваркина
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Подписчики поздравляют и.о. мэра с избавлением от приставки.

Сегодня на 51-сессии депутаты городского Совета выбрали мэра Липецка: Евгения Уваркина избавилась от приставки и.о. Новый глава города поспешила написать в Instagram пост с благодарностью всем тем, кто ее поддержал.

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Благодарю всех за оказанное доверие. Должность главы Липецка - это большая честь и ещё большая ответственность. Сделаю все возможное, чтобы Липецк стал городом, где каждый сможет реализовать себя, в котором будет комфортно жить. ⠀ Будем развивать территориальное общественное самоуправление. Необходимо слышать людей и решать те задачи, которые волнуют большинство. К изменению территорий, общественных пространств будем привлекать активных жителей, предпринимателей. ⠀ Вместе с липчанами мы сделаем Липецк самым современным городом Черноземья! #вместемыможембольше #современныйлипецк #липецк

Публикация от Уваркина Евгения (@uvarkina_evgenia)



 Менее чем за полчаса публикация Евгении Уваркиной набрала почти 500 «лайков». Под постом оставлено полсотни комментариев с поздравлениями. Новому мэру Липецка желают : «Пусть Ваши взгляды на жизнь Липецка совпадут с горожанами!», « Больших побед в работе! Достижений , новых открытий !!!», «Удачи в начинаниях!!!», «Удачи на этой трудной дороге!».
18 779
#Евгения Уваркина
1

Комментарии (18)

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666

1 минуту назад
А ведь эта тоже вся в бородавках! Меченные они!
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Палач

1 минуту назад
Какая-то она стрёмная... нечёсанная, непромытая, и тухлой селёдкой, небось, за километр воняет... ФФФУУУУ!
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Kot Begemot

3 минуты назад
Ну пожелаем удачи. Поживем - увидим
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Рсдрп

3 минуты назад
Ещё один повод проголосовать против едераста Артемона.
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русофил

4 минуты назад
кто такие лайки?собаки?
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РжуНимагу...

4 минуты назад
ШАПИТО! И.О., Х.В.У... Да здравствует король! Кто сомневался, что эта "магаданская красавица" не будет мэром? Динамят народ! Денюшки рулят!!!
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тт

4 минуты назад
"З"вездой накрылся Липецк
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Правдоруб

5 минут назад
Неофеодалы рулят.
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Гражданин СССР

6 минут назад
Уваркина предпримет все меры, чтобы не вернулась власть народа.
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Да уж!

7 минут назад
Грустно...Очень грустно, когда каждый последующий мэр глупее предыдущего...
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