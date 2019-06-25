«Удачи на этой трудной дороге!»: победный пост Евгении Уваркиной завалили «лайками

Подписчики поздравляют и.о. мэра с избавлением от приставки.

Сегодня на 51-сессии депутаты городского Совета выбрали мэра Липецка: Евгения Уваркина избавилась от приставки и.о. Новый глава города поспешила написать в Instagram пост с благодарностью всем тем, кто ее поддержал.Менее чем за полчаса публикация Евгении Уваркиной набрала почти 500 «лайков». Под постом оставлено полсотни комментариев с поздравлениями. Новому мэру Липецка желают : «Пусть Ваши взгляды на жизнь Липецка совпадут с горожанами!», « Больших побед в работе! Достижений , новых открытий !!!», «Удачи в начинаниях!!!», «Удачи на этой трудной дороге!».