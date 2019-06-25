24 минуты назад
«Удачи на этой трудной дороге!»: победный пост Евгении Уваркиной завалили «лайками
Подписчики поздравляют и.о. мэра с избавлением от приставки.
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Благодарю всех за оказанное доверие. Должность главы Липецка - это большая честь и ещё большая ответственность. Сделаю все возможное, чтобы Липецк стал городом, где каждый сможет реализовать себя, в котором будет комфортно жить. ⠀ Будем развивать территориальное общественное самоуправление. Необходимо слышать людей и решать те задачи, которые волнуют большинство. К изменению территорий, общественных пространств будем привлекать активных жителей, предпринимателей. ⠀ Вместе с липчанами мы сделаем Липецк самым современным городом Черноземья! #вместемыможембольше #современныйлипецк #липецк
Менее чем за полчаса публикация Евгении Уваркиной набрала почти 500 «лайков». Под постом оставлено полсотни комментариев с поздравлениями. Новому мэру Липецка желают : «Пусть Ваши взгляды на жизнь Липецка совпадут с горожанами!», « Больших побед в работе! Достижений , новых открытий !!!», «Удачи в начинаниях!!!», «Удачи на этой трудной дороге!».
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Правдоруб
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Да уж!