Жители Липецкой области не вошли в число самых дисциплинированных россиян по оплате кредитов
Происшествия
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42 минуты назад
Пока пенсионерка оплачивала товар, из ее кошелька вытащили 5000 рублей
38-летняя подозреваемая стояла в очереди за пожилой женщиной и воспользовалась моментом.
«Подозреваемая стояла в очереди за потерпевшей в торговом павильоне. Пенсионерка, оплачивая товар, отвлеклась, и в этот момент злоумышленница вытащила из её кошелька 5000 рублей. В содеянном подозреваемая созналась, обязуется вернуть деньги», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.
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