Пока пенсионерка оплачивала товар, из ее кошелька вытащили 5000 рублей

38-летняя подозреваемая стояла в очереди за пожилой женщиной и воспользовалась моментом.

5 апреля около 11:00 в Ельце обокрали 84-летнюю пенсионерку. По подозрению в краже задержана неработающая, ранее судимая 38-летняя ельчанка.«Подозреваемая стояла в очереди за потерпевшей в торговом павильоне. Пенсионерка, оплачивая товар, отвлеклась, и в этот момент злоумышленница вытащила из её кошелька 5000 рублей. В содеянном подозреваемая созналась, обязуется вернуть деньги», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.