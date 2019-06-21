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20 минут назад
Липецкая вечЁрка: громкие отставки, кандидаты в губернаторы и 500 000 рублей свидетелям
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 21 июня.
Сегодня стало известно о том, что две чиновницы высшего ранга покидают свои должности. Из мэрии Липецка уходит заместитель главы администрации Екатерина Белокопытова. Пост начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса администрации Липецкой области оставит Жанна Хайрединова.
А тем временем на вакансию губернатора Липецкой области поступают новые заявки. В борьбу за главное кресло в регионе вступили депутат Липецкого областного Совета депутатов, заместитель председателя комитета облсовета по социальным вопросам на профессиональной постоянной основе, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Липецкой области Лариса Ксенофонтова и бизнесмен от политической партии «Казачья партия Российской Федерации» Вадим Давыдов.
Пока тасуется колода чиновников, город готовится к двум большим праздникам – выпускному из школ и Дню молодежи. Запуск салюта на празднике выпускников «Липецкие зори», который пройдет 25 июня, запланирован на 22.00.Салют должен продлиться 10 минут. В 17 часов 29 июня на липецком Городище стартует праздник «День молодежи 2019». Организаторы подготовили для липчан большую интересную программу, пригласили известных музыкантов. Приглашенные звезды — ВИА «Волга-Волга» и хип-хоп исполнитель VERBEE — поднимутся на сцену в 20 и 21 час, соответственно. Организаторы выбирали музыкантов, исходя из мониторинга предпочтений липецкой молодежи в социальных сетях и занятости самих исполнителей.
500 000 рублей. Именно такое вознаграждение объявила семья автоюристов за сведения о поджоге машин. Вчера на улице Пугачева в Грязях сожгли «Рено Логан», принадлежащий Елене Кришталь, учредителю ООО «Центр правовой помощи». По словам ее мужа Романа Кришталя, в мае из пистолета на улице Советской в Липецке был расстрелян автомобиль «AudiRS6» его компаньона. В том же месяце на улице Центральной поселка Дачный под Липецком сожгли принадлежащий его отцу «Nissan Pathfinder» (ранее собственником автомобиля была жена Романа).
А тем временем на вакансию губернатора Липецкой области поступают новые заявки. В борьбу за главное кресло в регионе вступили депутат Липецкого областного Совета депутатов, заместитель председателя комитета облсовета по социальным вопросам на профессиональной постоянной основе, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Липецкой области Лариса Ксенофонтова и бизнесмен от политической партии «Казачья партия Российской Федерации» Вадим Давыдов.
Пока тасуется колода чиновников, город готовится к двум большим праздникам – выпускному из школ и Дню молодежи. Запуск салюта на празднике выпускников «Липецкие зори», который пройдет 25 июня, запланирован на 22.00.Салют должен продлиться 10 минут. В 17 часов 29 июня на липецком Городище стартует праздник «День молодежи 2019». Организаторы подготовили для липчан большую интересную программу, пригласили известных музыкантов. Приглашенные звезды — ВИА «Волга-Волга» и хип-хоп исполнитель VERBEE — поднимутся на сцену в 20 и 21 час, соответственно. Организаторы выбирали музыкантов, исходя из мониторинга предпочтений липецкой молодежи в социальных сетях и занятости самих исполнителей.
500 000 рублей. Именно такое вознаграждение объявила семья автоюристов за сведения о поджоге машин. Вчера на улице Пугачева в Грязях сожгли «Рено Логан», принадлежащий Елене Кришталь, учредителю ООО «Центр правовой помощи». По словам ее мужа Романа Кришталя, в мае из пистолета на улице Советской в Липецке был расстрелян автомобиль «AudiRS6» его компаньона. В том же месяце на улице Центральной поселка Дачный под Липецком сожгли принадлежащий его отцу «Nissan Pathfinder» (ранее собственником автомобиля была жена Романа).