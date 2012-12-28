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сегодня, 20:10
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Трое подростков и взрослый пострадали в ДТП на Грязинском шоссе

Всем понадобилась медпомощь. 

Сегодня, примерно в 13:30, на Грязинского шоссе столкнулись автомобили «ВАЗ-2105» и «ИЖ».

За рулем «ВАЗ-2105» находился 31-летний мужчина, а автомобилем «ИЖ» управлял 20-летний молодой человек. В результате столкновения телесные повреждения получил сам водитель «ВАЗа», а также трое несовершеннолетних пассажиров, находившихся в салоне «ИЖ». Подростки  в возрасте 14, 16 и 17 лет и водитель «пятерки» были экстренно доставлены в медицинское учреждение.

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Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку. Окончательные обстоятельства и причины случившегося будут установлены в ходе расследования.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Житель
26 минут назад
Им давно место на свалке, а они ещё ездят по дорогам
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Хомяк
7 минут назад
Я посмотрю на ваши китайские авто через пару лет на что они будут похожи .Ещё вспомните про эти авто .После такого удара от китайца остались бы в лучшем случай только воспоминания и кредит .
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пешеход
33 минуты назад
У водятлов теперь рыдваны виноваты.
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биток
50 минут назад
медпомощь была нужна когда за руль этих рыдванов садились. щас уже ни к чему
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