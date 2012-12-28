Трое подростков и взрослый пострадали в ДТП на Грязинском шоссе

Всем понадобилась медпомощь.

Сегодня, примерно в 13:30, на Грязинского шоссе столкнулись автомобили «ВАЗ-2105» и «ИЖ».За рулем «ВАЗ-2105» находился 31-летний мужчина, а автомобилем «ИЖ» управлял 20-летний молодой человек. В результате столкновения телесные повреждения получил сам водитель «ВАЗа», а также трое несовершеннолетних пассажиров, находившихся в салоне «ИЖ». Подростки в возрасте 14, 16 и 17 лет и водитель «пятерки» были экстренно доставлены в медицинское учреждение.Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку. Окончательные обстоятельства и причины случившегося будут установлены в ходе расследования.