Выходные в Липецке: хоровод невест, в Ссёлках возьмутся за ножи, шанс «Металлурга» на медали
Выходные в Липецке: хоровод невест, в Ссёлках возьмутся за ножи, шанс «Металлурга» на медали
Происшествия
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сегодня, 20:10
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Трое подростков и взрослый пострадали в ДТП на Грязинском шоссе
Всем понадобилась медпомощь.
За рулем «ВАЗ-2105» находился 31-летний мужчина, а автомобилем «ИЖ» управлял 20-летний молодой человек. В результате столкновения телесные повреждения получил сам водитель «ВАЗа», а также трое несовершеннолетних пассажиров, находившихся в салоне «ИЖ». Подростки в возрасте 14, 16 и 17 лет и водитель «пятерки» были экстренно доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку. Окончательные обстоятельства и причины случившегося будут установлены в ходе расследования.
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