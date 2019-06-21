Общество

33 минуты назад

Салют для выпускников продлится 10 минут

1 746
#Липецкие зори #салют #выпускной
1
Салют для выпускников продлится 10 минут

Запуск салюта на празднике выпускников «Липецкие зори», который пройдет 25 июня, запланирован на 22.00.Салют должен продлиться 10 минут.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, выпускной начнется в 19.30. Около часа отведено на развлекательную программу. Торжественная часть праздника начнется в 20.30 и продлится до 21.10, а затем последует танцевальная программа. Праздник завершится салютом. 

Традиции проведения городского выпускного в Липецке более 50 лет. С недавних пор «Липецкие зори» проходят в обновленном формате: праздничная программа включает пре-пати и основное действие, которое завершается сюрпризом для выпускников. В последние годы «гвоздями» программы были приглашенные артисты. Для выпускников пели группы «Фабрика» и «5sta family». По предварительным данным, в этом году на сцене будут выступать местные коллективы.
1 746
#Липецкие зори #салют #выпускной
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ВОРЧУН

26 минут назад
БЛИН, КОГДА Я ВЫПУСКАЛСЯ У НАС ТАКОГО НЕ БЫЛО, ФОТОЗОНЫ, ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА! ТУПО ДОНЕСЛИ ОДНОКЛАССНИЦ НА РУКАХ ДО ЗЕГЕЛЯ И В ШКОЛУ ЗА СТОЛ!
ответить

Еще в рубрике

Прокуратура наказала задонского перевозчика
#автобусные перевозки
2
Прокуратура наказала задонского перевозчика

43 минуты назад

Общество
Уличные торговцы отдали проверяющим 200 кг фруктов
#Уличная торговля #проверки
8
Уличные торговцы отдали проверяющим 200 кг фруктов

сегодня, 08:38

Общество
Госдолг Липецкой области застыл на 12,98 млрд. рублей
#госдолг
24
Госдолг Липецкой области застыл на 12,98 млрд. рублей

вчера, 16:42

Общество
В Липецкой области проводились антитеррористические учения
#учения
28
В Липецкой области проводились антитеррористические учения

вчера, 15:38

Общество
В окрестностях улицы Осипенко ограничат продажу алкоголя
#алкоголь
7
В окрестностях улицы Осипенко ограничат продажу алкоголя

вчера, 15:32

Общество
Автомобилисты через суд взыскали с мэрии с начала года 2,6 млн рублей за ямы на дорогах
#ямы #дороги
8
Автомобилисты через суд взыскали с мэрии с начала года 2,6 млн рублей за ямы на дорогах

вчера, 15:15

Общество