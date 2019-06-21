33 минуты назад
Салют для выпускников продлится 10 минут
Запуск салюта на празднике выпускников «Липецкие зори», который пройдет 25 июня, запланирован на 22.00.Салют должен продлиться 10 минут.
Традиции проведения городского выпускного в Липецке более 50 лет. С недавних пор «Липецкие зори» проходят в обновленном формате: праздничная программа включает пре-пати и основное действие, которое завершается сюрпризом для выпускников. В последние годы «гвоздями» программы были приглашенные артисты. Для выпускников пели группы «Фабрика» и «5sta family». По предварительным данным, в этом году на сцене будут выступать местные коллективы.
ВОРЧУН