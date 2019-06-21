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Для липецкой молодежи выступят сразу две звезды

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#день молодежи #городище
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Для липецкой молодежи выступят сразу две звезды

На праздник пригласили VERBEE и группу «Волга — Волга».

В 17 часов 29 июня на липецком Городище стартует праздник «День молодежи 2019». Организаторы подготовили для липчан большую интересную программу, пригласили известных музыкантов.

 - С самого начала праздника на Городище будут работать интерактивные площадки. Гости «Дня молодежи» смогут занять себя спортивными активностями, посмотреть кино, посетить игротеку. Также прорабатывается возможность организации работы научной интерактивной площадки и зоны библиотек. Планируется, что на Городище поставят огромную «раскраску»: гости праздника будут оформлять пенопластовые фигуры, - сообщила GOROD48 начальник отдела взаимодействия и сотрудничества управления молодежной политики Липецкой области Юлия Сотникова. - Параллельно на сцене будут идти розыгрыши призов. Их предоставят партнеры праздника, это могут быть всевозможные сертификаты и полезные подарки. Также на празднике выступят местные коллективы, молодежь, принимавшая участие во Всероссийской «Студенческой весне».

В 19 часов начнется официальная часть праздника. Молодежным активистам и волонтерам вручат благодарственные письма и грамоты, в том числе от Федерального агентства молодежи. Приглашенные звезды — ВИА «Волга-Волга» и хип-хоп исполнитель VERBEE — поднимутся на сцену в 20 и 21 час, соответственно. Организаторы выбирали музыкантов, исходя из мониторинга предпочтений липецкой молодежи в социальных сетях и занятости самих исполнителей.


Праздник планируют завершить к 22 часам. Если молодежь потребует продолжения, то на сцену пригласят DJ и устроят дискотеку.

Фото: img06.rl0.ru/afisha
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#день молодежи #городище
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Комментарии (18)

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Герман Стерлягов

37 секунд назад
это жа гомосексуалисты !
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строитель

2 минуты назад
Рождённый ползать, Для людей с примитивным интеллектом,которым жрать,срать,смотреть-такие же идиоты и попевают всякую бредятину,таким образом и дальше деградируя и растлевая оставшуюся молодёжь некогда сильной и ВЕЛИКОЙ РОССИИ!!!
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Дед баянист

9 минут назад
Лудше бы БАБОК ХОХОТУШЕК пригласили ито веселей было бы. Или в администрации что заявлено то и слушают?
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Мария

13 минут назад
Ужасные песни, а если еще и клип посмотреть, так и вообще!!!
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Ч.

17 минут назад
Звёзды только на небе ,- я так понимаю .
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э

20 минут назад
пошли вон из жемчужины
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Галина

22 минуты назад
Идиоты, ведут молодежь к деградации
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Рождённый ползать

23 минуты назад
Да ладно вам негатив-то лить! Не комментарии, а негативарии)) Послушал волгу про ирку, хипхопчик зацепил... Уж ничем не хуже Лёши Свика, недавно совсем неизвестного. Зачот, пойдёт!
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* б..ть

26 минут назад
это стадо на поле в плуг и пахать на них.
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Вася

31 минуту назад
Он ест что-то во время «пения» ? Или такие дефекты речи, что ни одну букву не выговаривает ? Уж лучше бы местные коллективы пригласили, чем этот мусор.
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