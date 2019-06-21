Для липецкой молодежи выступят сразу две звезды

На праздник пригласили VERBEE и группу «Волга — Волга».

В 17 часов 29 июня на липецком Городище стартует праздник «День молодежи 2019». Организаторы подготовили для липчан большую интересную программу, пригласили известных музыкантов.



- С самого начала праздника на Городище будут работать интерактивные площадки. Гости «Дня молодежи» смогут занять себя спортивными активностями, посмотреть кино, посетить игротеку. Также прорабатывается возможность организации работы научной интерактивной площадки и зоны библиотек. Планируется, что на Городище поставят огромную «раскраску»: гости праздника будут оформлять пенопластовые фигуры, - сообщила GOROD48 начальник отдела взаимодействия и сотрудничества управления молодежной политики Липецкой области Юлия Сотникова. - Параллельно на сцене будут идти розыгрыши призов. Их предоставят партнеры праздника, это могут быть всевозможные сертификаты и полезные подарки. Также на празднике выступят местные коллективы, молодежь, принимавшая участие во Всероссийской «Студенческой весне».



В 19 часов начнется официальная часть праздника. Молодежным активистам и волонтерам вручат благодарственные письма и грамоты, в том числе от Федерального агентства молодежи. Приглашенные звезды — ВИА «Волга-Волга» и хип-хоп исполнитель VERBEE — поднимутся на сцену в 20 и 21 час, соответственно. Организаторы выбирали музыкантов, исходя из мониторинга предпочтений липецкой молодежи в социальных сетях и занятости самих исполнителей.





Праздник планируют завершить к 22 часам. Если молодежь потребует продолжения, то на сцену пригласят DJ и устроят дискотеку.



Фото: img06.rl0.ru/afisha