Общество
сегодня, 10:02
Для липецкой молодежи выступят сразу две звезды
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На праздник пригласили VERBEE и группу «Волга — Волга».
В 17 часов 29 июня на липецком Городище стартует праздник «День молодежи 2019». Организаторы подготовили для липчан большую интересную программу, пригласили известных музыкантов.
- С самого начала праздника на Городище будут работать интерактивные площадки. Гости «Дня молодежи» смогут занять себя спортивными активностями, посмотреть кино, посетить игротеку. Также прорабатывается возможность организации работы научной интерактивной площадки и зоны библиотек. Планируется, что на Городище поставят огромную «раскраску»: гости праздника будут оформлять пенопластовые фигуры, - сообщила GOROD48 начальник отдела взаимодействия и сотрудничества управления молодежной политики Липецкой области Юлия Сотникова. - Параллельно на сцене будут идти розыгрыши призов. Их предоставят партнеры праздника, это могут быть всевозможные сертификаты и полезные подарки. Также на празднике выступят местные коллективы, молодежь, принимавшая участие во Всероссийской «Студенческой весне».
В 19 часов начнется официальная часть праздника. Молодежным активистам и волонтерам вручат благодарственные письма и грамоты, в том числе от Федерального агентства молодежи. Приглашенные звезды — ВИА «Волга-Волга» и хип-хоп исполнитель VERBEE — поднимутся на сцену в 20 и 21 час, соответственно. Организаторы выбирали музыкантов, исходя из мониторинга предпочтений липецкой молодежи в социальных сетях и занятости самих исполнителей.
Праздник планируют завершить к 22 часам. Если молодежь потребует продолжения, то на сцену пригласят DJ и устроят дискотеку.
Фото: img06.rl0.ru/afisha
- С самого начала праздника на Городище будут работать интерактивные площадки. Гости «Дня молодежи» смогут занять себя спортивными активностями, посмотреть кино, посетить игротеку. Также прорабатывается возможность организации работы научной интерактивной площадки и зоны библиотек. Планируется, что на Городище поставят огромную «раскраску»: гости праздника будут оформлять пенопластовые фигуры, - сообщила GOROD48 начальник отдела взаимодействия и сотрудничества управления молодежной политики Липецкой области Юлия Сотникова. - Параллельно на сцене будут идти розыгрыши призов. Их предоставят партнеры праздника, это могут быть всевозможные сертификаты и полезные подарки. Также на празднике выступят местные коллективы, молодежь, принимавшая участие во Всероссийской «Студенческой весне».
В 19 часов начнется официальная часть праздника. Молодежным активистам и волонтерам вручат благодарственные письма и грамоты, в том числе от Федерального агентства молодежи. Приглашенные звезды — ВИА «Волга-Волга» и хип-хоп исполнитель VERBEE — поднимутся на сцену в 20 и 21 час, соответственно. Организаторы выбирали музыкантов, исходя из мониторинга предпочтений липецкой молодежи в социальных сетях и занятости самих исполнителей.
Праздник планируют завершить к 22 часам. Если молодежь потребует продолжения, то на сцену пригласят DJ и устроят дискотеку.
Фото: img06.rl0.ru/afisha
18 1480
Герман Стерлягов
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