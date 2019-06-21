В губернаторы выдвинулся представитель Казачьей партии Российской федерации

Предприниматель Вадим Давыдов считает, что в регионе слабо защищены интересы пенсионеров и ветеранов, а также недостаточно ведется патриотическая работа среди молодежи.

Документы в областную избирательную комиссию для выдвижения на пост главы региона сегодня подаст выдвинутый региональным отделением Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» 53-летний Вадим Давыдов.



Уроженец города Березняки Пермской области по профессии аппаратчик по производству цветных металлов и сплавов. Вадим Давыдов год отработал металлургом на Березниковском титаномагниевом комбинате, после чего был призван на действительную военную службу. Служил в Отдельной Краснознаменной орденов Ленина и Октябрьской революции мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Выпускник Ташкентского высшего общевойскового командного Краснознаменного ордена Красной Звезды училища имени В. И. Ленина был направлен для прохождения службы в ЗабВО в Читу. В 1994 году уволен из ВС РФ в связи с организационно-штатными мероприятиями.



В Липецке Вадим Давыдов живет с 1999 года. Здесь он окончил курсы руководителя НКО при Орловской академии госслужбы, после чего занялся общественной работой (является членом Общественной палаты Липецка, членом Общественного совета УФСИН России по Липецкой области). Вадим Давыдов возглавлял ЛРОО «Офицеры России», региональное движение «Союз общественных объединений «Патриот», «Союз юридических лиц по защите и развитию гражданско-патриотических инициатив «Патриот». В настоящее время является председателем общественного совета при главном управлении МЧС РФ по Липецкой области.



- При участии наших общественных организаций почетными гражданами Липецка стали Герой Советского Союза Александр Кириллов, ветераны Великой Отечественной войны Петр Кащенко и Владимир Бычков, председатель Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Сонин, - говорит Вадим Давыдов.



Вадим Давыдов подчеркивает, что в 2014 году одним из первых поддержал «возвращение Крыма в родную гавань». На собранные средства тогда была закуплена гуманитарная помощь, которую общественник привез в Советский район нового субъекта РФ.



- Если липчане поддержат мою кандидатуру на губернаторских выборах, в первую очередь буду решить проблемы ветеранов и пенсионеров. У нас эти категории населения не так уж и социально защищены, как хотелось бы. Также большое внимание буду обращать на военно-патриотическое воспитание молодежи и решение социальных проблем граждан. Будучи предпринимателем, сам столкнулся с коррупцией и знаю, как нелегко пробиваться товаропроизводителю на рынки. У меня уже есть видение того, какие административные барьеры мешают, например, появлению на полках магазинов качественных продуктов питания, - сказал GOROD48 пока малоизвестный липчанам кандидат в главы областной администрации.









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