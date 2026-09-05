Выходные в Липецке: хоровод невест, в Ссёлках возьмутся за ножи, шанс «Металлурга» на медали
Выходные в Липецке: хоровод невест, в Ссёлках возьмутся за ножи, шанс «Металлурга» на медали
Происшествия
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сегодня, 18:30
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65-летняя липчанка попала в больницу после полученной в автобусе травмы
Женщина-водитель резко затормозила.
Полученная при торможении женщиной-водителем автобуса травма оказалась значительной. Пострадавшую отправили в больницу.
3 сентября, буквально в одной остановке от сегодняшнего ДТП, в автобусе ПАЗ, также после резкого торможения упала 40-летняя женщина, которой тоже потребовалась медпомощь.
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