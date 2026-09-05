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937
сегодня, 18:30
10

65-летняя липчанка попала в больницу после полученной в автобусе травмы

Женщина-водитель резко затормозила.

Сегодня в районе центрального рынка, после резкого торможения пассажирского автобуса упала женщина в салоне.

Полученная при торможении женщиной-водителем автобуса травма оказалась значительной. Пострадавшую отправили в больницу.

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3 сентября, буквально в одной остановке от сегодняшнего ДТП, в автобусе ПАЗ, также после резкого торможения упала 40-летняя женщина, которой тоже потребовалась медпомощь.

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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Марина
10 минут назад
Зашли в автобус, держитесь за поручень, садитесь в кресло. Нет ничего проще. Это транспорт и он движется.
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Просто человек
40 минут назад
Вы серьезно? На центральном рынке, битва за выживание. Один приехал, второй а третьему приходиться всех на проезжей части высаживать, то гляди под автобус попадешь...
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Партработник
29 минут назад
Поэтому лучше на такси
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Атекс
43 минуты назад
Сначала пенсионеры на квартирах зарабатывали людей кидали теперь начали в автобусах падать чтобы баьло заработать
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это
44 минуты назад
не 1 случай таких падений.И в 99%-это женщины.Разных возрастов.За рулем неважно кто,тетки падают все равно.Сейчас-женщина-водитель,это не имеет никакого значения.Человечицам уже надо эволюционировать,и держаться не только за мужские причиндалы,а в транспорте в принципе.Любое транспортное средство как ни странно-движется,для того его и создавали.Мадамы,в том,что вы падаете "виновата" сила притяжения и ваш...мозг.Вошла-ну схватись так,что бы не падать,в чем трудность???????Видно вам ваше здоровье до...вобщем чуть пониже пупка.Это ВАШ выбор.
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Гость
44 минуты назад
Некоторым водителям надо тест проходить со стаканом воды , расплескал или нет тот самый стакан с водой и вообще не дрова ведь везут !
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Мама шестерых детей.
53 минуты назад
В автобусе сейчас стало опасно ездить. Водители как на гоночгых болидах катают.
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А
58 минут назад
Зачем это писать в новостях?
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Липчанка
сегодня, 18:52
Лучше бы написали про аварию где Аглофабрика. Очень жёстко там было.
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надпись в автобусе
сегодня, 18:45
Держись за поручень
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