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сегодня, 10:12

Мором пчел в Добринском районе займется прокуратура и полиция

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#пчелы #экология
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Мором пчел в Добринском районе займется прокуратура и полиция

Пчеловодам нанесен крупный материальный ущерб.

Как уже сообщал GOROD48, в Липецкой области зафиксирована массовая гибель пчел. Насекомые стали дохнуть в товарных количествах 7 июня в Добринском, Добровском, Лебедянском районах. Пчеловоды потеряли сотни пчелосемей: мертвые насекомые грудами лежат возле ульев. Пасечники говорят об огромных убытках. В произошедшем пчеловоды винят фермеров, которые начали обрабатывать поля ядохимикатами без всякого предупреждения.

- Сегодня в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило заявление от пчеловодов Добринского района. Решено провести по данному обращению проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора, Россельхознадзора и областного управления ветеринарии. Кроме того, в связи с большими понесенными пчеловодами убытками материалы проверки будут переданы с полицию, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области

10 1153
#пчелы #экология
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Комментарии (10)

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Наталья

11 минут назад
Т9. * * . Врачей=горефермеров
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///

13 минут назад
зачем нам пчелы - у нас цыфровая экономика и прорыв
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леня

13 минут назад
Люди мрут как мухи.
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Наталья

17 минут назад
Пчелы - это только сейчас видимый показатель. Они маленькие, гибнут сразу. Травят нас - людей. Страшно есть хлеб, сахар, масло. Какие тонны ядов выливают на растения и в землю. Не нужна такая * . А таких врачей лишать земель и сажать.
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Липчанка

32 минуты назад
В саду все деревья плодовые кустарники и все овощные культуры не успеваем лечить! Роса ежедневно и после нее на всех косточковых монилиоз и деревья гибнут уже который ГОД! На ягоде в прошлом году черт знает что - она как йодом стала политая ни с того ни с сего и все кусты срезали лечили прыскали снова Урожайность в этом году мизерная Томаты - вся листва закрутилась и на ней нет вредителей - значит от росы или в земле что-то! Скоро ничего не сможем вырастить совсем даже с огромным количеством химии! А жуков колорадских не берет никакая отрава! Что происходит люди?????
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Просто

33 минуты назад
Винни-Пух, ну хотя бы чтобы прекратили обрабатывать...а так не то насекомых,нас потравят...
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гость

36 минут назад
а полиция причем))))))) это же деятельность прокуратуры или она само устраняется бедные полицейские не дают им заниматься своим все сваливают на них
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Надюха

38 минут назад
Как пчёл жалко
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Бийский Дед

50 минут назад
Все будет путем
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Винни-Пух

54 минуты назад
Да не докажете!
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