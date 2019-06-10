Происшествия
сегодня, 10:12
Мором пчел в Добринском районе займется прокуратура и полиция
Пчеловодам нанесен крупный материальный ущерб.
Как уже сообщал GOROD48, в Липецкой области зафиксирована массовая гибель пчел. Насекомые стали дохнуть в товарных количествах 7 июня в Добринском, Добровском, Лебедянском районах. Пчеловоды потеряли сотни пчелосемей: мертвые насекомые грудами лежат возле ульев. Пасечники говорят об огромных убытках. В произошедшем пчеловоды винят фермеров, которые начали обрабатывать поля ядохимикатами без всякого предупреждения.
- Сегодня в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило заявление от пчеловодов Добринского района. Решено провести по данному обращению проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора, Россельхознадзора и областного управления ветеринарии. Кроме того, в связи с большими понесенными пчеловодами убытками материалы проверки будут переданы с полицию, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области
- Сегодня в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило заявление от пчеловодов Добринского района. Решено провести по данному обращению проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора, Россельхознадзора и областного управления ветеринарии. Кроме того, в связи с большими понесенными пчеловодами убытками материалы проверки будут переданы с полицию, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области
Наталья
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