Не до смеха: липчанку обманули при покупке билетов на стендап

А мужчина нарвался на фишинговый сайт при покупке билетов театр.

19 октября в полицию обратились двое липчан, которых обманули при покупке билетов на культурные мероприятия.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 22-летняя девушка через мессенджер хотела купить билеты на стендап-шоу и перевела мошенникам 18 000 рублей.А 44-летний мужчина покупал билеты в театр, но нарвался на фишинговый сайт. Он лишился 10 000 рублей.