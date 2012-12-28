Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей
Сегодня в Липецке: Пушкина будут… танцевать, а джаз – рисовать, что двигает липчанами при выборе работы, кроме денег
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Происшествия
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сегодня, 10:24
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Не до смеха: липчанку обманули при покупке билетов на стендап
А мужчина нарвался на фишинговый сайт при покупке билетов театр.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 22-летняя девушка через мессенджер хотела купить билеты на стендап-шоу и перевела мошенникам 18 000 рублей.
А 44-летний мужчина покупал билеты в театр, но нарвался на фишинговый сайт. Он лишился 10 000 рублей.
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