Вечером в Липецке сгорел автомобиль «Хавал»

Пожар также возник в административном здании на Лебедянском шоссе.

Вечером 19 октября на улице Речной в Липецке сгорел автомобиль «Хавал», сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области.Еще один пожар возник Лебедянском шоссе —пламя вспыхнуло в кабинете административного здания. Также вчера в Липецке дважды тушили контейнерные площадки ТКО: на улице 4-й Пятилетки и в Ссёлках на улице Ленина.В селе Хлебороб Усманского округа сгорел нежилой дом площадью 50 квадратных метров. В четырех муниципалитетах пожарные семь раз тушили пал сухой травы.