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Происшествия
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сегодня, 10:21
Вечером в Липецке сгорел автомобиль «Хавал»
Пожар также возник в административном здании на Лебедянском шоссе.
Еще один пожар возник Лебедянском шоссе —пламя вспыхнуло в кабинете административного здания. Также вчера в Липецке дважды тушили контейнерные площадки ТКО: на улице 4-й Пятилетки и в Ссёлках на улице Ленина.
В селе Хлебороб Усманского округа сгорел нежилой дом площадью 50 квадратных метров. В четырех муниципалитетах пожарные семь раз тушили пал сухой травы.
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