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Происшествия
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сегодня, 13:10
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Дело о мошенничестве на 36,5 миллиона рублей направлено в суд
На скамье подсудимых — четверо.
«По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемые через сайт банка подали заявку на получение кредита в 30 миллионов рублей на развитие бизнеса коммерческой организации, которая фактически не вела хозяйственную деятельность и не собиралась исполнять взятые обязательства. Заявка была одобрена. Таким же способом они добились выдачи одному из них автокредита на сумму свыше 6,5 миллиона рублей», — cообщает Генеральная прокуратура России.
30 миллионов рублей потом были переведены на счета подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей, а полученные под предлогом покупки автомобиля средства обналичили.
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