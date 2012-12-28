Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей
Штраф в 120 000 рублей и конфискация «шестёрки»: тербунец дважды за год попался пьяным за рулём
Сегодня в Липецке: Пушкина будут… танцевать, а джаз – рисовать, что двигает липчанами при выборе работы, кроме денег
Подросток решил покататься на чужом велосипеде и оставил его себе: возбуждено дело о краже
Говорит Липецк
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59 минут назад
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«Мы живём в реальности абсурда»: липчане рассказали, какие новости их удивляли
А многие новостями вообще не интересуются — слишком абсурдными они кажутся.
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