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Говорит Липецк
873
59 минут назад
8

«Мы живём в реальности абсурда»: липчане рассказали, какие новости их удивляли

GOROD48 спросил у липчан: «Какая новость вас удивила в последнее время?» Ответы были разными: кто-то удивлялся летающей Tesla, а кто-то своему увольнению.

А многие новостями вообще не интересуются — слишком абсурдными они кажутся.
Говорит Липецк
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Алина
14 минут назад
Когда отключат отопление в квартирах и подездах?До 3 ноября плюс 15 обещают!Это реальность,когда до радиаторов не дотронуться,закипают,а на улице плюс 19?!
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Правда
19 минут назад
Кто эти люди?
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Светлана
23 минуты назад
На улице плюс 18-20 до ноября,включили отопление ,чтобы отопливать улицы!Реальность или как назвать?
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Павел
27 минут назад
Люди ничем не интересуются. Что это: психологическая защита или инфантилизм?!
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Вот это Да
32 минуты назад
Липецкая доярка Тамара Григорьевна Копытина из совхоза «Авангард» в 1973 году она надоила от каждой коровы своей группы по 3928 килограммов молока — это был один из лучших показателей в районе.
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Гагарина 2
33 минуты назад
Не включение отопления -это такой способ унижения людей?
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Светлана
17 минут назад
Так вам же лучше,если не включат до 1 ноября включительно,не будете платить по отплению за октябрь.До 3 ноября обещают плюс 15!
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Житель
45 минут назад
Удивило то что у нас дороги расширялись для конфорти и чтоб небыло пробок. Но оказывается не для этого а для того чтоб мэрия зарабатывали на этом.
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