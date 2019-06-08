Происшествия
сегодня, 20:20
В Липецкой области зафиксирована массовая гибель пчел
Пасечники говорят о миллионных убытках.
В Добринском районе Липецкой области зафиксирована массовая гибель пчел. Как сообщает издание "Добринские вести", насекомые начали гибнуть седьмого июня. На следующий день пасечники из села Мазейка потеряли по 70 - 100 пчелосемей. Мертвые насекомые буквально устали территории пасек.
— Я уже не помню, когда последний раз курил. А тут нервы не выдержали, снова начал, — рассказал газете Сергей Ряских, у которого было почти 100 пчелосемей. — С 9 класса занимаюсь пчеловодством. И за 20 лет не помню, чтобы подобное случалось.
Погибли насекомые и у пчеловодов в самой Добринке. Пасечники говорят об огромных убытках: мало того, что погибли пчелы (цена каждой семьи в зависимости от времени года — от 5 до 10 тысяч рублей), еще и сезон сбора меда полностью потерян.
В произошедшем пчеловоды винят фермеров, которые начали обрабатывать поля ядохимикатами без всякого предупреждения.
— Раньше мы даже расписывались в бланке, что оповещены, знаем, что начинается обработка от мотыльков, — говорит один из пасечников. — В этом году ничего подобного…
Пчеловоды намерены требовать компенсации убытков. Они проехали полям и собрали образцы растений. Вместе с мертвыми пчелами эти образцы отправят на экспертизу в Липецк, чтобы выяснить причину гибели насекомых.
Кроме того, пасечники обратились в прокуратуру с просьбой провести соответствующую проверку, собираются обратиться в управление экологии и природных ресурсов. Пчеловоды также намерены искать поддержки у врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.
Тем временем, сообщение о гибели пчел пришло и в редакцию GOROD48. Нам пишут, что насекомые погибли в селах Волчье, Гудбок, Густое Добровского района, а также в Лебедянском районе. Причиной гибели насекомых автор обращения называет все ту же обработку полей ядохимикатами.
— Я уже не помню, когда последний раз курил. А тут нервы не выдержали, снова начал, — рассказал газете Сергей Ряских, у которого было почти 100 пчелосемей. — С 9 класса занимаюсь пчеловодством. И за 20 лет не помню, чтобы подобное случалось.
Погибли насекомые и у пчеловодов в самой Добринке. Пасечники говорят об огромных убытках: мало того, что погибли пчелы (цена каждой семьи в зависимости от времени года — от 5 до 10 тысяч рублей), еще и сезон сбора меда полностью потерян.
В произошедшем пчеловоды винят фермеров, которые начали обрабатывать поля ядохимикатами без всякого предупреждения.
— Раньше мы даже расписывались в бланке, что оповещены, знаем, что начинается обработка от мотыльков, — говорит один из пасечников. — В этом году ничего подобного…
Пчеловоды намерены требовать компенсации убытков. Они проехали полям и собрали образцы растений. Вместе с мертвыми пчелами эти образцы отправят на экспертизу в Липецк, чтобы выяснить причину гибели насекомых.
Кроме того, пасечники обратились в прокуратуру с просьбой провести соответствующую проверку, собираются обратиться в управление экологии и природных ресурсов. Пчеловоды также намерены искать поддержки у врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.
Тем временем, сообщение о гибели пчел пришло и в редакцию GOROD48. Нам пишут, что насекомые погибли в селах Волчье, Гудбок, Густое Добровского района, а также в Лебедянском районе. Причиной гибели насекомых автор обращения называет все ту же обработку полей ядохимикатами.
Чеп
И люди дохнут
Да ладно
Птица дохнет
Не к добру всё это
Плата за урожайность
ToniC
ToniC
Влад
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