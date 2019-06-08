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В Липецкой области зафиксирована массовая гибель пчел

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#пчелы #экология
В Липецкой области зафиксирована массовая гибель пчел

Пасечники говорят о миллионных убытках.

В Добринском районе Липецкой области зафиксирована массовая гибель пчел. Как сообщает издание "Добринские вести", насекомые начали гибнуть седьмого июня. На следующий день пасечники из села Мазейка потеряли по 70 - 100 пчелосемей. Мертвые насекомые буквально устали территории пасек. 

— Я уже не помню, когда последний раз курил. А тут нервы не выдержали, снова начал, — рассказал газете Сергей Ряских, у которого было почти 100 пчелосемей. — С 9 класса занимаюсь пчеловодством. И за 20 лет не помню, чтобы подобное случалось.

Погибли насекомые и у пчеловодов в самой Добринке. Пасечники говорят об огромных убытках: мало того, что погибли пчелы (цена каждой семьи в зависимости от времени года — от 5 до 10 тысяч рублей), еще и сезон сбора меда полностью потерян.

В произошедшем пчеловоды винят фермеров, которые начали обрабатывать поля ядохимикатами без всякого предупреждения.

— Раньше мы даже расписывались в бланке, что оповещены, знаем, что начинается обработка от мотыльков, — говорит один из пасечников. — В этом году ничего подобного…

Пчеловоды намерены требовать компенсации убытков. Они проехали полям и собрали образцы растений. Вместе с мертвыми пчелами эти образцы отправят на экспертизу в Липецк, чтобы выяснить причину гибели насекомых.

Кроме того, пасечники обратились в прокуратуру с просьбой провести соответствующую проверку, собираются обратиться в управление экологии и природных ресурсов. Пчеловоды также намерены искать поддержки у врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

Тем временем, сообщение о гибели пчел пришло и в редакцию GOROD48. Нам пишут, что насекомые погибли в селах Волчье, Гудбок, Густое Добровского района, а также в Лебедянском районе. Причиной гибели насекомых автор обращения называет все ту же обработку полей ядохимикатами.



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#пчелы #экология

Комментарии (11)

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Чеп

14 минут назад
Китай давно запретил поставки зёрна из многих легионов России из за химикатов.
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И люди дохнут

14 минут назад
Хлебушек едят, сделанный из муки, которая сделана из пшеницы, сдобренной химикатами, и дохнут. Да везде химия. Выращивайте своё всё на огородах, здоровее будите. А мучное вредно вообще для здоровья. И пейте свойский.
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Да ладно

15 минут назад
Это же помощь малому бизнесу от протербунского пахаря.
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Птица дохнет

19 минут назад
Куры особенно.
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Не к добру всё это

20 минут назад
Ох не к добру. То кресты мироточат, то у горсовета плитка дыбом встаёт, то пчёлы дохнут.
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Плата за урожайность

21 минуту назад
Все помалкивают что в деревнях уже лет 10 от зерна что дают за паи гибнет птица . Люди пока держатся употребляя хлеб но онкология в области растёт с каждым годом .
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ToniC

22 минуты назад
Может, конечно, дело и в химикатах. Как вот определить теперь ?
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ToniC

23 минуты назад
Скорее всего, дело в повышенной температуре. Пчелы очень чувствительны к этому.
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Влад

24 минуты назад
* суки!,Труд не одного года коту под хвост.
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*

28 минут назад
Эту страну спасут только расстрелы
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