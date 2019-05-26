«Липецкий полумарафон»: бежали даже на протезах и с детскими колясками (ФОТО)

О сегодняшнем мероприятии подробно.

Первый «Липецкий полумарафон» уже стал достоянием истории. Первый – это потому, что организаторы обещали сделать забеги ежегодными. Поэтому в Липецке, возможно, появится новая спортивная традиция.

На старт забега-2019 вышли более 2 000 человек, причем только половина из них были местными, а остальные – приезжими из Воронежа, Тамбова, Волгограда, Тулы, Москвы и других городов.







- Это здорово, что в России появился еще один полумарафон, - поделился своим мнением Алексей Колесов, кандидат наук из Москвы, - Соревнования проводятся в разных городах, но очень здорово, что география расширилась. Все это поможет нам, любителям бега, лучше подготовиться к главному массовому старту страны – Московскому марафону, который в этом году пройдет 22 сентября по улицам столицы.

Возраст участников в Липецке колебался от 4 до 67 лет. Правда, одна из семей поправила организаторов, провезя по 10-километровой дистанции коляску, в которой лежал годовалый ребенок. Если считать малыша участником соревнований, то «нижний» возраст «Липецкого полумарафона» вообще близок к рекордному.







А она из участниц и вовсе совершила спортивный подвиг, не испугавшись принять участие в забеге с протезом ноги. И заслуженно получила медаль – как и все участники, добравшиеся до финиша – за победу над собой.







Врио губернатора Игорь Артамонов финишировал во второй трети участников забега на 10 кг, его результат, если верить итоговому протоколу – 58 минут 28 секунд.







Игорь Артамонов.



Тон задавали, естественно, профессионалы во главе с самой титулованной липецкой легкоатлеткой 2-кратной чемпионкой Европы Еленой Коробкиной, которая пробежала «десятку» за 32 минуты с небольшим. Спортивные результаты забега можно узнать здесь.

Но далеко не все бежали за первым местом (тем более, что соперничать с «профи» было бессмысленно). Многие липчане, выбирая дистанцию, задавались вопросом: «Смогу или нет?». И отрадно, что почти все смогли выдержать непростой забег.

Среди участников было немало известных людей, особенно в спорте.





Бывший футболист «Металлурга» Дмитрий Ивченко





Известный липецкий футбольный судья Алексей Рязанов.





В прошлом игрок баскетбольного клуба «Липецк» Алексей Гуськов (второй справа)





Инженер спортивного комплекса «Сокол» Александр Перевозчиков.

И многие-многие другие.

События на дистанции активно комментировались – на месте старта и финиша на Соборной площади самым эпатажным российским спортивным журналистом Дмитрием Губерниевым, на различных маршрутах – другими комментаторами. Не обошлось и без перегибов: так, на площади Плеханова сначала называли липецкий забег «первым в таком роде в Центрально Черноземье» (на самом деле есть, к примеру традиционный Воронежский марафон, предлагающий на выбор несколько дистанция – ближайший пройдет 24 августа, прим. авт.), а закончили тем, что «Липецкий полумарафон» чуть ли не единственный в стране (что, конечно, не так). Но в целом праздник удался.







Конечно, не обошлось без недовольных перекрытием дорог. Но без них никуда. Однако и в других городах в таких случаях временно ограничивают движение транспорта. И если поддерживать спорт не на словах, а на деле, то проводит такие мероприятия, конечно, нужно.





