сегодня, 10:31
Победительницей забега на 10 км стала двукратная чемпионка Европы
Женский забег на 10 км в рамках «Липецкого полумарафона» стала самая известная из действующих липецких легкоатлеток, двукратная чемпионка Европы Елена Коробкина.
Отметим, что медали за участие в соревнованиях не только победители и призеры, но и все участники.
Имена всех победителей и призеров в различных дистанциях GOROD48 сообщит чуть позже.
Фото Р-Спорт
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