Победительницей забега на 10 км стала двукратная чемпионка Европы

Женский забег на 10 км в рамках «Липецкого полумарафона» стала самая известная из действующих липецких легкоатлеток, двукратная чемпионка Европы Елена Коробкина.

Елена одна из сильнейших в стране, поэтому в сегодняшнем массовом старте финишировала в гордом одиночестве.



Отметим, что медали за участие в соревнованиях не только победители и призеры, но и все участники.



Имена всех победителей и призеров в различных дистанциях GOROD48 сообщит чуть позже.



Фото Р-Спорт



