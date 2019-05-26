Общество

сегодня, 10:31

Победительницей забега на 10 км стала двукратная чемпионка Европы

10 1340
#липецкий полумарафон
2
Победительницей забега на 10 км стала двукратная чемпионка Европы

Женский забег на 10 км в рамках «Липецкого полумарафона» стала самая известная из действующих липецких легкоатлеток, двукратная чемпионка Европы Елена Коробкина.

Елена одна из сильнейших в стране, поэтому в сегодняшнем массовом старте финишировала в гордом одиночестве.

Отметим, что медали за участие в соревнованиях не только победители и призеры, но и все участники.

Имена всех победителей и призеров в различных дистанциях GOROD48 сообщит чуть позже.

Фото Р-Спорт 

10 1340
#липецкий полумарафон
2

Комментарии (10)

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Мик

4 минуты назад
Стою в пробке! Ушлепки не могли движение организовать!!!
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Гость

14 минут назад
Как то не честно, она профессионал, но выиграла у любителей !
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А главный спортсмен- жиробас

16 минут назад
На каком километре сошёл с дистанции? Или вообще не побежал.
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Изя

17 минут назад
Лпр, ты чего бредишь, едераст?
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Григорьев

28 минут назад
Всё нормально. Хорошо, что Болт не приехал. Участвовать могут все, хоть безногие. Главное не победа, главное участие.
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Гость

30 минут назад
Комедия!
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Слухи все

39 минут назад
Тут уже пошли слухи, что я живу в номере отеля с юным и молодым мальчиком. Отвечаю, что это мой помощник, да он сидит у меня очень долго и готовит тексты. Но он никогда в Липецке не ночевал в номере и все это подлое враньё в отношении меня.
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Лпр

40 минут назад
Все спрашивают, а что я могу сделать конкретное? А вот что: я намерен развивать туризм, а в частности открыть первый официальный гей-клуб в черноземье. Есть в планах открыть первую в России и в Мире гомосексуальную особую экономическую зону в Липецкой области. Будет не только гей-клуб, а будет гей-сауна, гей-жилищный комплекс, парикмахерская для гомосексуалистов, гей спорт клуб, кинотеатр, рыбный ресторан в общем будет все для гомосексуалистов и тогда Липецк станет точкой притяжения для успешных и обеспеченных людей не только России, но и Мира. Скоро во всех дворах
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Криштиану Роналду

40 минут назад
Молодец, спортсменка! Это всё равно, что против футбольной дворовой команды мальчишек вывести Роналду, Месси, Гризмана, Мбаппе и Салаха.
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Судья

сегодня, 10:41
Как это могло случиться?! У нас уже есть и.о. победительницы и мы скоро назначим ее чемпионкой!
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