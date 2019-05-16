Общество
сегодня, 11:07
Склад птичьего навоза не представляет опасности для жителей Кривца и окрестных сёл
Управление экологии провело анализ почвы от воздуха в районе птицефабрики
Как сообщал GOROD48, в конце апреля в конце апреля жители деревень Леденёвка и Верещагино начали обращаться в СМИ с тревожными новостями о намерении разместить в поле напротив их домов, в шаговой доступности площадку компостирования отходов производства ООО «Кривец-Птица». Их возмущало, что предприятие, зарегистрированное в лучшем селе России Преображеновке, построили свой объект в Кривце, а отходами жизнедеятельности индеек будут «травить» других селян. Свою позицию они подкрепляли фотографиями помета и зловонной жижи, которую сваливают на открытый грунт. При этом селяне опасались за водоносный горизонт верховья реки Воронеж и качество воздуха.
6 мая по этому поводу в Кривце был проведен народный сход, на котором руководство птичника и местные жители пробовали найти взаимопонимание.
Как сообщают в Управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, обращения жителей сел Леденевка и Верещагино по вопросу нарушения природоохранного законодательства со стороны ООО "Кривец-птица" стали поводом для проведения мониторинга экологической обстановки в Добровском районе. Выезд на место был проведен сотрудниками областного управления экологии и природных ресурсов с привлечением экологической лаборатории.
В ходе рассмотрения данной информации был произведен осмотр территории производственной площадки ООО "Кривец-птица". Также был произведен отбор проб атмосферного воздуха и природной воды в непосредственной близости от предприятия с целью оценки негативного воздействия на компоненты окружающей среды.
Проведенный анализ отобранных проб показал отсутствие токсичного воздействия. Признаков загрязнения атмосферного воздуха в ходе обследования выявлено не было. Превышений воздействия не окружающую среду не установлено.
6 мая по этому поводу в Кривце был проведен народный сход, на котором руководство птичника и местные жители пробовали найти взаимопонимание.
Как сообщают в Управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, обращения жителей сел Леденевка и Верещагино по вопросу нарушения природоохранного законодательства со стороны ООО "Кривец-птица" стали поводом для проведения мониторинга экологической обстановки в Добровском районе. Выезд на место был проведен сотрудниками областного управления экологии и природных ресурсов с привлечением экологической лаборатории.
В ходе рассмотрения данной информации был произведен осмотр территории производственной площадки ООО "Кривец-птица". Также был произведен отбор проб атмосферного воздуха и природной воды в непосредственной близости от предприятия с целью оценки негативного воздействия на компоненты окружающей среды.
Проведенный анализ отобранных проб показал отсутствие токсичного воздействия. Признаков загрязнения атмосферного воздуха в ходе обследования выявлено не было. Превышений воздействия не окружающую среду не установлено.
для нквд
нквд
Чип
ругань
Мер
1
Как это нет опасности?
дед
Как это нет опасности?
Житель