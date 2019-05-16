Общество

сегодня, 11:07

Склад птичьего навоза не представляет опасности для жителей Кривца и окрестных сёл

33 2059
#экология #кривец
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Склад птичьего навоза не представляет опасности для жителей Кривца и окрестных сёл

Управление экологии провело анализ почвы от воздуха в районе птицефабрики

Как сообщал GOROD48, в конце апреля  в конце апреля жители деревень Леденёвка и Верещагино начали обращаться в СМИ с тревожными новостями о намерении разместить в поле напротив их домов, в шаговой доступности площадку компостирования отходов производства ООО «Кривец-Птица». Их возмущало, что предприятие, зарегистрированное в лучшем селе России Преображеновке, построили свой объект в Кривце, а отходами жизнедеятельности индеек будут «травить» других селян. Свою позицию они подкрепляли фотографиями помета и зловонной жижи, которую сваливают на открытый грунт. При этом селяне опасались за водоносный горизонт верховья реки Воронеж и качество воздуха.

6 мая по этому поводу в Кривце был проведен народный сход, на котором руководство птичника и местные жители пробовали найти взаимопонимание. 

Как сообщают  в Управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, обращения жителей сел Леденевка и Верещагино по вопросу нарушения природоохранного законодательства со стороны ООО "Кривец-птица" стали поводом для проведения мониторинга экологической обстановки в Добровском районе. Выезд на место был проведен сотрудниками областного управления экологии и природных ресурсов с привлечением экологической лаборатории.

В ходе рассмотрения данной информации был произведен осмотр территории производственной площадки ООО "Кривец-птица". Также был произведен отбор проб атмосферного воздуха и природной воды в непосредственной близости от предприятия с целью оценки негативного воздействия на компоненты окружающей среды. 

Проведенный анализ отобранных проб показал отсутствие токсичного воздействия. Признаков загрязнения атмосферного воздуха в ходе обследования выявлено не было. Превышений воздействия не окружающую среду не установлено. 

33 2059
#экология #кривец
3

Комментарии (33)

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для нквд

11 минут назад
нквд, овца ты обдроченная
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нквд

21 минуту назад
вас горлопанов надо отселить с кривца на сахалин
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Чип

42 минуты назад
Да сожгите их.
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ругань

55 минут назад
дед, да на***ли вы, земляки себе в карман, раньше свинокомплекс и то был удобнее. И как теперь? Отдохнете на бараньих рогах? Или вам все равно где купаться?
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Мер

сегодня, 14:33
Накрываю поляну с бухлом и шашлыком за свой счет рядом с этим говносборищем и приглашаю всех сотрудников управления экологии на пикник. Отдахнем, побухаем и заодно свежим воздухом подышим. Можно даже с ночевкой
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1

сегодня, 14:21
Будет второй Волоколамск
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Как это нет опасности?

сегодня, 13:47
Вот кто такое заключение даёт, и говорит что это не опасно, тому хочется пожелать жить рядом с помётом! Дышать полной грудью!
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дед

сегодня, 13:47
у нас в Каликино навоз по речке плывет , а вы воняет , зажрались .
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Как это нет опасности?

сегодня, 13:44
Птичий помёт является высокотоксичным и крайне опасным!!! Свежий куриный помёт по федеральному классификационному каталогу отходов относится к третьему классу опасности наряду с нефтью и ядохимикатами! Свежий помёт очень сильно окисляет почву, угнетает микроорганизмы и гумус, нарушая её естественную экосистему биоценоза!!! При испарении помёта в воздухе образуются оксид азота и аммиак — вещества отнюдь не безобидные...
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Житель

сегодня, 13:20
Все результаты купленные,еще написали бы что дышать навозом полезно
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