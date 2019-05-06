В Кривце разгораются страсти по навозу

Жители нескольких населенных пунктов выступают против строительства объектов птицефермы.

Александр Басарев (ООО "Кривец-Птица") - крайний слева, Илья Перлов (представитель "Регионэкопроект") - крайний справа.

Сегодня утро в селе Кривец Добровского района выдалось жарким не только из-за погоды – в местном ДК проходил сход жителей села по поводу строительства очередного объекта ООО «Кривец-Птица» - площадку компостирования отходов производства.Еще в конце апреля жители деревень Леденёвка и Верещагино начали обращаться в СМИ с тревожными новостями о намерении разместить в поле напротив их домов, в шаговой доступности площадку компостирования отходов производства ООО «Кривец-Птица». Их возмущало, что предприятие, зарегистрированное в лучшем селе России Преображеновке, построили свой объект в Кривце, а отходами жизнедеятельности индеек будут «травить» других селян.Свою позицию они подкрепляли фотографиями помета и зловонной жижи, которую сваливают на открытый грунт. При этом они опасались за водоносный горизонт верховья реки Воронеж и качество воды святого источника, куда от этой площадки будет стекать вода. И это не говоря о качестве воздуха, который и так уже портится на протяжении трех лет работы фермы.Для одного из чистейших уголков Липецкой области такое известие прогремело как гром среди ясного неба. И сегодня по инициативе ООО «Кривец-Птица» был организован сход граждан.На порожках ДК с утра стояли люди и составляли списки.- А это куда запись? - поинтересовалась прохожая.- Жалобу коллективную подаем в прокуратуру, - ответила инициативная женщина. – Уже 140 подписей.- И мы подписи собирали, у нас уже 80, - отвечала односельчанка.В фойе здания всех встречает лозунг «Люби и воспевай свой край родной», а на входе в актовый зал идут жаркие баталии. Увидев человека с фотоаппаратом, сельский депутат сразу попросил журналиста написать, что со всех начали требовать паспорта, хотя заблаговременно об этом не предупредили.Но конфликт был пресечён на корню путем изгнания из регистраторов представителя ООО «Кривец-Птица» - в котором сразу разглядели потенциального врага общественного мнения. И, якобы, объявления о собрании почти сразу сорвали, чтобы меньше народа пришло. Но это не помешало заполнить весь актовый людьми.Кстати, в актовом зале было «хоть глаз коли» от темноты. На вопросы по этому поводу глава сельсовета ответил: «Светлее не будет».Затем на трибуну сцены ДК встал заместитель генерального директора ООО «Кривец-Птица» Александр Басарев.Он сходу назвал все слухи о строительстве второй очереди индюшатника злобными инсинуациями, а сегодняшняя встреча посвящена только строительству цивилизованной площадки для компоста и не более. По другим объектам будут проходить собрания. На вопрос, почему же предприятие уже три года сваливает отходы где захочет, Александр Басарев парировал, что делают это не они.- У нас заключены договора с лицензированными организациями, которые забирают отходы и их дальнейшая судьба нам не известна, - объяснил представитель птичника. – Мы же хотим построить свою площадку и полностью контролировать этот процесс.Правда, сходу он так и не смог назвать ни одной организации, кроме регионального оператора по вывозу ТБО. Но обещал посмотреть и донести до общественности, какие компании занимаются вывозом компоста. Якобы, эти организации вывозят смесь помета и опилок куда-то в Мичуринск. Но, как выяснили местные жители, этим местом стал старый летний лагерь, откуда и доносится периодически зловонье до близлежащих деревень.Также он вкратце обрисовал для всех собравшихся, что эта площадка будет представлять бетонное корыто, на месте будет организована канализация для осадков с отстойниками. Даже колеса машин планируют мыть перед выездом. А находиться он будет в трех с лишним километрах от близлежащих населенных пунктов. Даже оговорился, что в десяти, но его быстро поправили местные, что это уже будет в Тамбовской области.- Там будет только удобрение, - еще раз подчеркнул Александр Басарев. – У нас уже есть пожелание забирать его, упаковывать и продавать в Москве на рынке. Мы же в свою очередь будем предлагать его местным жителям абсолютно бесплатно.С анализом оценки воздействия на окружающую среду ООО «Регионэкопроект» выступила жительница Кривца Лидия Кудряшова, одна из немногих, кто ознакомился с документами. Она сообщила, что проект не имеет точной границы санитарной зоны, обследование ландшафта и почв проводились зимой, что ставит под сомнение объективность анализа. К тому же поверхностные воды уже загрязнены от сельхоздеятельности, и будет выделяться формальдегид. Также не указан способ дезинфекции и прочее. И почему-то в экспертизе нет оценки воздействия на жителей села Кривец.Представитель компании «Регионэкопроект» Илья Перлов взял ответное слово. Он заявил, что Кривец не рассматривался в оценке на воздействие окружающей среды, так как не является близлежащим к будущей компостной площадке населенным пунктом. По большинству замечаний он не согласился и сослался на невнимательность людей. Что же касается дезинфицирующего вещества, то им должна стать хлористая известь. Это вызвало бурю возмущения, поэтому специалист попросил внести этот пункт в замечания. А также рассказал, что анализ воды, воздуха и других показателей был сделан для того, чтобы при их ухудшении была возможность обоснованно предъявить предприятию претензии.В принципе можно было бы перечислять и другие вопросы, но сами же селяне не давали выступающим на них ответить, превращая сход в балаган. Оно и понятно – эмоции переполняли людей, которых уже не раз обманывали. Сначала не провели такой же сход при строительстве птицефермы, потом три года сбрасывали компост на поля, и ни одна жалоба не была услышана. Тем более не доводили информацию о планах ООО «Кривец-Птица», которых по словам представителя предприятия Александра Басарева, громадьё. Вот только пока они не реализованы. А после строительства второй очереди предприятия, объем того же компоста увеличится. Это и пугает селян – все повезут к ним под бок.В итоге мнение зала разделилось на две позиции: доработать проект или запретить строить комплекс вообще. Первых было меньшинство, поэтому большинство их переубедило. Хотя, по словам того же Ильи Перлова из «Регионэкопроекта» вопрос строить или нет, будет решать государственная экспертиза. А сегодняшние слушания всего лишь пожелания и замечания к существующему проекту.Журналисты решили проверить, о чем же спор. У самой птицефермы прокопана траншея. По словам местных, в нее из отстойников попадает вода, которая далее течет в ручей, а потом в реку Воронеж. И вода эта не совсем чиста. Это видно по следам, которых с другой стороны дороги в такой же канаве нет.Далее семь километров неровно укатанной шлаком дороги полями приводят к старому летнему сельхозлагерю. Здесь бетонное корыто с компостом. К нему у местных два вопроса: на каком основании оно здесь появилось, и почему бетон не соответствует, по их мнению, нужной марки для максимальной прочности.Рядом же видны следы от слива жидких отходов. По запаху – это едкий птичий помёт.Селяне уверены - водители ООО «Кривец-Птица» без ведома руководства сюда ничего не сливают. Но, как говорится, не пойман – не вор. Вот и получается, что с одной стороны предприятие предлагает более цивилизованный и законный способ складирования компоста, а население ему уже не верит и боится ухудшений. И в случае реального запрета на строительство объекта, утилизация, скорее всего, будет продолжаться в том виде, каком есть сегодня.