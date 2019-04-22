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Общественные пространства Липецка готовят к новому сезону

5 484
#благоустройство
Общественные пространства Липецка готовят к новому сезону

В Липецке начали менять малые архитектурные формы – в местах отдыха поставят новые урны и лавочки.

Работы уже стартовали в сквере на площади Революции, получившем название Цветочный, а также на улице Ленина. Малые архитектурные формы здесь демонтировали. Вскоре в досуговой зоне, расположенной вдоль одной из центральных городских магистралей, установят более современные скамейки. Лавочки в сквере полностью менять не будут – модернизация ждёт лишь деревянные основания. Также в местах отдыха установят новые урны. До 9 Мая аналогичные перемены ждут площадь Героев и участок улицы Гагарина напротив Быханова сада.

Одновременно силами муниципального «Зеленхоза» ведут работы по благоустройству – высаживают новые деревья, формируют цветники. Так, на пересечении улиц Зегеля и Интернациональная взамен старых пушащих тополей посадят 12 лип-крупномеров – взрослых растений с развитой системой ветвей и корней. В  ближайшее время в сквере на площади Революции начнут окучивать, удобрять и подкармливать розы, чтобы уже в июне они могли порадовать липчан и гостей города своей красотой, сообщает пресс – служба администрации Липецка.

5 484
#благоустройство

Комментарии (5)

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сезон распила

2 минуты назад
продолжается
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Зрк

22 минуты назад
Этот цветочный сквер сделали в прошлом году и теперь надо опять менять лавки во бабло отмываем. Да это россия
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Серый

24 минуты назад
А смотрящий за городом вдоле? Отмывание денег на глазах всего города.
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Деньги.

46 минут назад
Дебилы!!!!!!!!!
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* .

47 минут назад
____
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