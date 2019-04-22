Общественные пространства Липецка готовят к новому сезону

В Липецке начали менять малые архитектурные формы – в местах отдыха поставят новые урны и лавочки.

Работы уже стартовали в сквере на площади Революции, получившем название Цветочный, а также на улице Ленина. Малые архитектурные формы здесь демонтировали. Вскоре в досуговой зоне, расположенной вдоль одной из центральных городских магистралей, установят более современные скамейки. Лавочки в сквере полностью менять не будут – модернизация ждёт лишь деревянные основания. Также в местах отдыха установят новые урны. До 9 Мая аналогичные перемены ждут площадь Героев и участок улицы Гагарина напротив Быханова сада.



Одновременно силами муниципального «Зеленхоза» ведут работы по благоустройству – высаживают новые деревья, формируют цветники. Так, на пересечении улиц Зегеля и Интернациональная взамен старых пушащих тополей посадят 12 лип-крупномеров – взрослых растений с развитой системой ветвей и корней. В ближайшее время в сквере на площади Революции начнут окучивать, удобрять и подкармливать розы, чтобы уже в июне они могли порадовать липчан и гостей города своей красотой, сообщает пресс – служба администрации Липецка.



