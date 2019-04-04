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сегодня, 18:55

Главный санитарный врач Липецкой области предупреждает: клещи в этом году будут очень опасны

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#Клещи
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Главный санитарный врач Липецкой области предупреждает: клещи в этом году будут очень опасны

В этом году переносчики опасных заболеваний проснулись раньше обычного.

Главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление о мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы клещей.

Прошлый год отмечен печальным рекордом

В нем он еще раз обозначил проблему. По данным специалиста, за последние годы концентрация иксодовых клещей в регионе увеличилась на 1 километр маршрута в среднем с 1,2 до 9 насекомых.

В результате в прошлом году были покусаны 6 677 человек, что стало рекордом за все годы наблюдения. К примеру, в 2017-м переносчики опасных заболеваний сделали своими жертвами 5 157, т.е. прирост составил 30 процентов всего за один год.

С 2002 года случаев болезни Лайма в регионе стало больше в 28 раз

В 2018 году зарегистрированы 64 случая иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), инфекции, которая может оставить человека инвалидом. Заболеваемость в среднем составила 5,6 человека на 100 тысяч населения, а например в 2002 году она была всего 0,2 человека на душу населения. То есть количество выросло в 28 раз!

В прошлом году клещи кусали жителей на всех административных территориях региона. 17,5% насекомых, снятых с пострадавших, были инфицированы боррелиями (и здесь рост почти на 3,5 процента).

Первое средство борьбы - акарицидная обработка

Владимир Бондарев рекомендовал руководителям органов местного самоуправления организовать дезинсекционные (акарицидные) обработки против насекомых.

Особенно тщательно они должны быть проведены вблизи населенных пунктов, в том числе сельских - в радиусе от 50 до 100 метров. Также необходимо обработать территории садоводческих товариществ, кладбищ, причем первую стадию обработки провести уже до 20 апреля. Необходимо обработать и городские лесопарковые зоны, в том числе - в районе ЛТЗ, лесополос поселков Матырский и Дачный.

Расчищать лесные зоны, в городах стричь траву

Кроме того, руководителям органов местного самоуправления рекомендовано организовать расчистку 200-метровой лесной зоны, прилегающей к населенным пунктам, от мусора, сухостоя, густого подлеска, ликвидировать свалки мусора

Также необходимо постоянно косить и стричь траву, в том числе в городах.

Необходимо информировать население – с помощью СМИ, телевидения, Интернета о нешуточной угрозе, а в лесных зонах установить щиты с надписями «Осторожно, клещи!».

Контроль за исполнением рекомендаций Владимир Бондарев оставил за собой.

В ТЕМУ

Буквально сегодня первый в году укус клеща был зафиксирован в Удмуртии. А общероссийским лидером стала Волгоградская область, где на данный момент пострадали уже 9 человек. Вопиющий случай произошел в Брянске – в ближайшем пригороде в роще Соловьи местная жительница сняла со своей собаки… 64 клеща. В этом году они проснулись необычайно рано.

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#Клещи
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Комментарии (3)

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дивудаешься

21 минуту назад
леса раньше обрабатывали от вредителей и клещи в том числе погибали...сейчас никому ничего не надо!Радетели вы наши!пильщик сьедает сосны каждый год и чуть ли не падает на головы просто так чтоли...скоро будем оборонятся окопы рыть!
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Гость

31 минуту назад
Раньше знать не знали о клещах,клопах,вшах.Возвращаемся в средневековье.
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///

сегодня, 19:04
А бороться они не планируют... только предупреждать.
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