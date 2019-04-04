сегодня, 18:55
Главный санитарный врач Липецкой области предупреждает: клещи в этом году будут очень опасны
В этом году переносчики опасных заболеваний проснулись раньше обычного.
Главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление о мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы клещей.
Прошлый год отмечен печальным рекордом
В нем он еще раз обозначил проблему. По данным специалиста, за последние годы концентрация иксодовых клещей в регионе увеличилась на 1 километр маршрута в среднем с 1,2 до 9 насекомых.
В результате в прошлом году были покусаны 6 677 человек, что стало рекордом за все годы наблюдения. К примеру, в 2017-м переносчики опасных заболеваний сделали своими жертвами 5 157, т.е. прирост составил 30 процентов всего за один год.
С 2002 года случаев болезни Лайма в регионе стало больше в 28 раз
В 2018 году зарегистрированы 64 случая иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), инфекции, которая может оставить человека инвалидом. Заболеваемость в среднем составила 5,6 человека на 100 тысяч населения, а например в 2002 году она была всего 0,2 человека на душу населения. То есть количество выросло в 28 раз!
В прошлом году клещи кусали жителей на всех административных территориях региона. 17,5% насекомых, снятых с пострадавших, были инфицированы боррелиями (и здесь рост почти на 3,5 процента).
Первое средство борьбы - акарицидная обработка
Владимир Бондарев рекомендовал руководителям органов местного самоуправления организовать дезинсекционные (акарицидные) обработки против насекомых.
Особенно тщательно они должны быть проведены вблизи населенных пунктов, в том числе сельских - в радиусе от 50 до 100 метров. Также необходимо обработать территории садоводческих товариществ, кладбищ, причем первую стадию обработки провести уже до 20 апреля. Необходимо обработать и городские лесопарковые зоны, в том числе - в районе ЛТЗ, лесополос поселков Матырский и Дачный.
Расчищать лесные зоны, в городах стричь траву
Кроме того, руководителям органов местного самоуправления рекомендовано организовать расчистку 200-метровой лесной зоны, прилегающей к населенным пунктам, от мусора, сухостоя, густого подлеска, ликвидировать свалки мусора
Также необходимо постоянно косить и стричь траву, в том числе в городах.
Необходимо информировать население – с помощью СМИ, телевидения, Интернета о нешуточной угрозе, а в лесных зонах установить щиты с надписями «Осторожно, клещи!».
Контроль за исполнением рекомендаций Владимир Бондарев оставил за собой.
В ТЕМУ
Буквально сегодня первый в году укус клеща был зафиксирован в Удмуртии. А общероссийским лидером стала Волгоградская область, где на данный момент пострадали уже 9 человек. Вопиющий случай произошел в Брянске – в ближайшем пригороде в роще Соловьи местная жительница сняла со своей собаки… 64 клеща. В этом году они проснулись необычайно рано.
дивудаешься
Гость
///