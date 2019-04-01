Происшествия

51 минуту назад

Факт обрушения Владимирской церкви в Ельце расследует прокуратура

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#обрушение #церковь #Елец
Факт обрушения Владимирской церкви в Ельце расследует прокуратура

Управлением по охране объектов культурного наследия Липецкой области приняты меры по факту обрушения купола Владимирской церкви в городе Елец.

Как сообщал GOROD48, в минувшую субботу обрушилась купольная часть Владимирской церкви в Ельце.

Как сообщают сегодня в Управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области, "Владимирская церковь, расположенная в Ельце, в Черной слободе, является объектом культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Сотрудниками управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области, незамедлительно выехавшими на место обрушение церкви были проведены контрольные мероприятия -составлен акт осмотра, а также подготовлено заявление о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестных лиц, осуществивших незаконные работы без согласования с органом охраны.

Прокуратурой Ельца, в рамках совместной проверки с органом охраны объектов культурного наследия Липецкой области, направлены запросы с целью установления правообладателей объекта культурного наследия и лиц, ответственных за содержание объекта культурного наследия"

Фото: www.facebook.com

389
#обрушение #церковь #Елец

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