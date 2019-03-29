Общество

59 минут назад

В Ельце обрушился купол Владимирского храма

4 871
#обрушение
В Ельце обрушился купол Владимирского храма

Владимирскую церковь пытались спасти "консервацией"

Как сообщаю ельчане  в сообществе "Мой Елец. Новости", буквально несколько минут назад обрушилась купольная часть Владимирского храма в Черной слободе, на улице Пионеров.

Как сообщил GOROD48 елецкий историк и краевед Виктор Магомедханов, церковь иконы Владимирской Божьей Матери была построена в середине XVIII века. 

В советское время в храме располагался соляной склад. Соль была одной из причин быстрого обветшания строения.

Церковь стояла без крыши, это усугубляло ситуацию.

Храм пытались спасти, началась его "консервация". Но, увы, это не помогло.

В храме до сих пор сохранялась великолепная лепнина, которую делали пленные французы после войны 1812 года. 

Фото: vk.com/my_elets
4 871
#обрушение

Комментарии (4)

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Липецкий , со слободы ,

4 минуты назад
Через дорогу от бывшего К-Т Спутник давненько была - стояла маленькая но красивая церквушка сейчас там пятиэтажка - помню что от церквушки - исторической памяти остался лишь мелкий ЩЕБЕНЬ ,,,,,,,,,,НИКТО НЕ ПОМНИТ ???
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Сергей 13

13 минут назад
"В советское время располагался соляной склад",!-я так понимаю,это основная причина?Стоят изумительной красоты храмы,в той же Берёзовке,Данковский район,кому она нафиг нужна?Строят в городе из гипсоблока церкви,которые через 50 лет развалятся,но там они никому не нужны будут,бабло нужно рубить сдесь и сейчас.Хоть с Исаакиевским в Питере их послали,и то радует!
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Алекс

32 минуты назад
Туда ему и дорога!!!
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(

38 минут назад
Реконструкция ЦУМа, разумеется важнее, чем сохранить исторический памятник. К сожалению, даже не удивительно
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