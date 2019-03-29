Общество
59 минут назад
В Ельце обрушился купол Владимирского храма
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Владимирскую церковь пытались спасти "консервацией"
Как сообщаю ельчане в сообществе "Мой Елец. Новости", буквально несколько минут назад обрушилась купольная часть Владимирского храма в Черной слободе, на улице Пионеров.
Как сообщил GOROD48 елецкий историк и краевед Виктор Магомедханов, церковь иконы Владимирской Божьей Матери была построена в середине XVIII века.
В советское время в храме располагался соляной склад. Соль была одной из причин быстрого обветшания строения.
Церковь стояла без крыши, это усугубляло ситуацию.
Храм пытались спасти, началась его "консервация". Но, увы, это не помогло.
В храме до сих пор сохранялась великолепная лепнина, которую делали пленные французы после войны 1812 года.
Фото: vk.com/my_elets
Как сообщил GOROD48 елецкий историк и краевед Виктор Магомедханов, церковь иконы Владимирской Божьей Матери была построена в середине XVIII века.
В советское время в храме располагался соляной склад. Соль была одной из причин быстрого обветшания строения.
Церковь стояла без крыши, это усугубляло ситуацию.
Храм пытались спасти, началась его "консервация". Но, увы, это не помогло.
В храме до сих пор сохранялась великолепная лепнина, которую делали пленные французы после войны 1812 года.
Фото: vk.com/my_elets
4 871
Липецкий , со слободы ,
Сергей 13
Алекс
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