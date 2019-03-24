Общество

36 минут назад

Не выбросить мусор, и не увезти (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Не выбросить мусор, и не увезти (ФОТО)

Подборка очередных примеров "божественных парковок" на улицах Липецка.

Мы продолжаем совместно с нашими читателями бороться с автохамами, которые оставляют свои машины на улице так, словно специально хотят доставить неприятности окружающим.

В адрес GOROD48 приходят десятки фотографий, поэтому мы призываем их авторов к терпению: лучшие снимки мы обязательно опубликуем.

В прошлых выпусках мы говорили о том, что горе-парковщики перегораживают тротуары, забирают жизненное пространство у ребятишек на детских площадках, уродуют газоны, а потом колесами размазывают грязь по всему городу. Сегодня заострим внимание еще на одной проблеме – брошенные невпопад личные автомобили перегораживают дорогу служебным авто – пожарной, «скорой», и даже мусор не дают вывезти.

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Улица Белянского, 12. Наверное и сам хозяин машины жалуется, что мусорные контейнеры очищают нерегулярно.

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Тот же автомобиль, что и на самом верхнем фото.

Игнатьева, 32.jpg

На улице Игнатьева у дома №29 водитель внедорожника приспособил под стоянку площадку для сушки белья. Как нам написали, оставляет здесь иномарку и зимой, и летом, а остальные, мол, перебьются.

Многие горе-автовладельцы пытаются оправдать свои действия тем, что в Липецке не хватает парковок. Эта «отмазка» находится на одном уровне со словами человека, который справил нужду на глазах изумленной публики посреди площади, а потом заявил, что ему не было видно туалета. Или грабитель потребует полного оправдания, потому что на преступление его толкнуло отсутствие денег.

Да, парковок не хватает, но в городе полно объявлений о продаже гаражей, а на официальных парковках пустуют места. Ниже два фото, сделанных возле дома №22 на проспекте Победы. Парковка находится совсем рядом, но до нее идти пешком целых 200 метров, да и рублей за стоянку жалко. Вот в этом и заключается главная проблема, которая все больше «душит» город и его жителей.

Пр-т Победы, 22 (в 200 м стоянка).jpg

Пр-т Победы, 22 (в 200 м стоянка)-11.jpg

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

10 470
#Автохамы #машины #парковки
2

Комментарии (10)

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4

1 минуту назад
редактор разнылся хаха
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Виктория

3 минуты назад
Хватит уже терпеть таких соседей-пора выселять! В Сибири места хватит для каждого водителя-дегенерата
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Анна

5 минут назад
Они давят наших детей! Из подъезда нельзя выйти! ГИБДД наплевать! Режим скорости в придомовой территории-5 км/ч . Кто нибудь из долбоводителей знает об этом?
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Ни одного нормального автомобиля

8 минут назад
А с чего вы решили,что их там припарковали,этот хлам на помойку выбросили.Просто они в ящики для мусора не вошли.
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Житель

9 минут назад
Барин, Это муниципальная земля,выкупай и облагораживай под своё авто.В старых районах пользуются дворовыми сушилками для белья,зимой там половики любят выбивать.
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Логика

13 минут назад
Ну выкидывайте ему на капот, раз к мусорному не подойти, в следующий раз думать может будет
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антихохол

13 минут назад
Липчанины дегенераты.....хехехехе
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Липовская

15 минут назад
Этот крендель на Игнатьева 29 ещё трос натягивает позади машины,поперек прохода.Очень наглый,работает ,,вертухаем" в УИН.
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Барин

19 минут назад
Кто вообще пользуется площадками для сушки белья? Это пережиток прошлого, который давно пора спилить, а освободившееся пространство облагородить под парковку. Место позволяет. Вот только управляющие компании на это совсем не хотят тратиться. Как и убирать дома и дворы. Только собирают деньги, а за что - не понятно. Вместо клумб во дворах грязь, вместо парковок - торчащие из земли металлические конструкции, не несущие полезной функции.
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1

32 минуты назад
гаишников вызывай
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