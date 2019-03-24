Не выбросить мусор, и не увезти (ФОТО)

Подборка очередных примеров "божественных парковок" на улицах Липецка.

Мы продолжаем совместно с нашими читателями бороться с автохамами, которые оставляют свои машины на улице так, словно специально хотят доставить неприятности окружающим.

В адрес GOROD48 приходят десятки фотографий, поэтому мы призываем их авторов к терпению: лучшие снимки мы обязательно опубликуем.

В прошлых выпусках мы говорили о том, что горе-парковщики перегораживают тротуары, забирают жизненное пространство у ребятишек на детских площадках, уродуют газоны, а потом колесами размазывают грязь по всему городу. Сегодня заострим внимание еще на одной проблеме – брошенные невпопад личные автомобили перегораживают дорогу служебным авто – пожарной, «скорой», и даже мусор не дают вывезти.





Улица Белянского, 12. Наверное и сам хозяин машины жалуется, что мусорные контейнеры очищают нерегулярно.





Тот же автомобиль, что и на самом верхнем фото.





На улице Игнатьева у дома №29 водитель внедорожника приспособил под стоянку площадку для сушки белья. Как нам написали, оставляет здесь иномарку и зимой, и летом, а остальные, мол, перебьются.

Многие горе-автовладельцы пытаются оправдать свои действия тем, что в Липецке не хватает парковок. Эта «отмазка» находится на одном уровне со словами человека, который справил нужду на глазах изумленной публики посреди площади, а потом заявил, что ему не было видно туалета. Или грабитель потребует полного оправдания, потому что на преступление его толкнуло отсутствие денег.

Да, парковок не хватает, но в городе полно объявлений о продаже гаражей, а на официальных парковках пустуют места. Ниже два фото, сделанных возле дома №22 на проспекте Победы. Парковка находится совсем рядом, но до нее идти пешком целых 200 метров, да и рублей за стоянку жалко. Вот в этом и заключается главная проблема, которая все больше «душит» город и его жителей.









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