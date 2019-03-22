Почему в Липецке так грязно (ФОТО)

Мало кто так сильно загрязняет город, как нарушители правил парковок.

Мы совместно с читателями GOROD48 продолжаем бороться с нарушителями правил парковок автомобилей, а также с теми, кто формально ничего не нарушил, но словно специально оставил свою машину так, чтобы было неудобно окружающим.

Сегодня мы заострим внимание еще на одном неудобстве, связанном с любовью некоторых автовладельцев ставить свой транспорт на газоне. Грязь, которую они наматывают своими колесами, не только оставляет неизгладимые борозды в таких местах, где в странах загнивающего Запада летом растет красивая ухоженная трава, но и разносится по всему городу. Оттого наши дороги скользкие, неудобные, грязные и их вид вызывает отвращение.

«Помогают» нам портить город, в котором живем, и соседи из Воронежа, как на верхнем фото, сделанном на пересечении улиц Белана и Стаханова.





Любят парковать свои авто на голой земле и на улице Бородинской,возле дома №47…





.. Следы тому видны далеко.





Катукова, 27. По свидетельству приславшего нам фото читателя, на дороге рядом сложно не поскользнуться из-за грязи.Бордюр разбит, кругом лужи, трава летом вряд ли вырастет.



Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.