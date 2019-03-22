Общество

37 минут назад

Почему в Липецке так грязно (ФОТО)

13 796
#Автохамы #машины #парковки
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Почему в Липецке так грязно (ФОТО)

Мало кто так сильно загрязняет город, как нарушители правил парковок.

Мы совместно с читателями GOROD48 продолжаем бороться с нарушителями правил парковок автомобилей, а также с теми, кто формально ничего не нарушил, но словно специально оставил свою машину так, чтобы было неудобно окружающим.

Сегодня мы заострим внимание еще на одном неудобстве, связанном с любовью некоторых автовладельцев ставить свой транспорт на газоне. Грязь, которую они наматывают своими колесами, не только оставляет неизгладимые борозды в таких местах, где в странах загнивающего Запада летом растет красивая ухоженная трава, но и разносится по всему городу. Оттого наши дороги скользкие, неудобные, грязные и их вид вызывает отвращение.

«Помогают» нам портить город, в котором живем, и соседи из Воронежа, как на верхнем фото, сделанном на пересечении улиц Белана и Стаханова.

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Любят парковать свои авто на голой земле и на улице Бородинской,возле дома №47…

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.. Следы тому видны далеко.

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Катукова, 27. По свидетельству приславшего нам фото читателя, на дороге рядом сложно не поскользнуться из-за грязи.Бордюр разбит, кругом лужи, трава летом вряд ли вырастет.

Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

13 796
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (13)

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Автохам

1 минуту назад
Перец, и тебе слабоумному штраф 300тыс! Чтобы воздух не портил!
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Автохам

3 минуты назад
Неадекватная, нет ещё, дорогая моя, к тебе еду!
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неадекватная женщина со вкусом

8 минут назад
О, Автохам, приветик))) насрал уже соседке под дверь?
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Перец

8 минут назад
Сделать штраф 300 тыс и как к бабушке сводили, твердолобые хотябы с дорог исчезнут :) и дополнительные средства для депутатов
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Автохам

10 минут назад
Сейчас придёт прохожий 2 и расскажет как там у них в Германии дела обстоят!
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Перец

11 минут назад
Я бы на месте гайцов ответил: проблемы негров шерифа не ..., Это народ такой, даже если есть парковка то все равно паркуются как м...Ки!
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Автохам

12 минут назад
Неадекватная... А ты тут что делаешь?
ответить

неадекватная женщина со вкусом

16 минут назад
Щас придут гении вождения, чтобы риторически спросить, где же им парковаться. Они так под каждым постом о неправильной парковке делают.
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Плачу налоги

18 минут назад
Хочу дороги! И парковки!
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Юрий

26 минут назад
Вдоль Мичурина -32 на огороженном газоне машин 10 спокойно постоянно паркуются, передвигаясь по тротуару - грязюка несусветная. А дети по этому тротуару идут в школу. И что ГИБДД этого не видит? Сплошное бездействие должностных лиц.
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