Общество

сегодня, 13:57

Мастер парковки, уровень – Бог (ФОТО)

19 3789
#Автохамы #машины #парковки
4
Мастер парковки, уровень – Бог (ФОТО)

Продолжаем с помощью наших читателей изобличать самых наглых липецких автохамов.

В очередной раз с благодарностью нашим читателям отмечаем, что рубрика GOROD48, вы которой мы выкладываем фото отъявленных автохамов, нашла живой отклик среди посетителей сайта.

Нам прислали уже десятки фотографий, поэтому их авторов просим набраться терпения: все достойные фото мы обязательно опубликуем. Призываем читателей и дальше не проходить мимо тех, кто оставляет машины специально так, словно хочет бросить вызов окружающим. Не поленитесь и сфотографируйте! Помимо того, что хама мы пригвоздим к общественному «позорному столбу», еще и ГИДББ на основании фото сможет выписать штрафы нарушителям.

Верхнее фото сегодняшней рубрики, сделанного в одном из «новых» микрорайонов – это «пик мастерства». Любопытно, тележки с мусором водитель выкатывал сам, прежде чем загнать свою «тачку» на помойку? Ничего не скажешь - крутяк.

20190316_130341.jpg

Парковка для инвалидов возле торгового центра на улице Советской. Мы допускаем, что владелец «Фольксвагена» чем-то болеет, но, похоже, он не привык занимать меньше двух мест. Или это вольная интерпретация второй группы инвалидности?

image1.JPG

Фотография, сделанная неполадку от предыдущего места. Как говорится, почти никому не мешает. А потом мы еще удивляемся, почему плитка на тротуарах долго не залеживается.

Безымянный.jpg

У таких автовладельцев одна проблема – двери в подъезд узковаты. Были бы они пошире, можно было бы оставлять «тачку» прямо возле лифта. Снято на улице Шишкина возле дома №1 – там, судя по снимкам, нашего читателя, творится такой беспредел с парковками, что мы к нему еще вернемся отдельно в одном из следующих выпусков.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

19 3789
#Автохамы #машины #парковки
4

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

...их с колен, а они на локти

47 минут назад
свинталитет многих липо чан даже с гравитацией поспорит! им асфальт,плитку - они в грязь! им газон- они его расковыряют,как свои ноздри за рулем! уважения ни к себе,ни к своим соседям. Вы ,дети земли,что в космос то не улитите??паркуйся где хочешь,соседи в дальности световых лет,хоть сри посередине!
ответить

Знаток

сегодня, 19:44
Зато знает пыжик своё место.
ответить

#антихамы

сегодня, 19:41
на 27мкрн приезжайте полюбуйтесь, автомрази паркуют свои повозки прямо в газонную грязь, и потом ее развозят по дорогам, например на ул.Кривенкова у домов 11 и 13.
ответить

Я

сегодня, 19:07
А на 1 фото просто пыжик хандрить начал , и водила показал ему куда он его определит в случае если не уймется
ответить

Ха

сегодня, 19:04
Помнится на этот порш каен там же на советской лепили наклейку от стопхамов
ответить

эстет

сегодня, 19:03
Каены созданы для парковки в любом месте.
ответить

888 я знаю его

сегодня, 18:48
Вроде интелегентный чувак(
ответить

ВВП

сегодня, 18:37
Липецк город быдломанов.......не поспоришь глядя на эти фото
ответить

Сергей 13

сегодня, 17:32
До 90-х в Липецке было в разы меньше машин,но все гаражные кооперативы были построены в то время,потом количество машин выросло в разы,что сделала власть для решения этой проблемы?Почему на фото 50-х годов четыре машины по шести полосам едут?А патамушта все делалось с расчётом на рост благосостояния.В 90-е Вам рассказывали как живёт Америка,и что Вы будете жить ещё лучше,спросите,хде это всё?Ась?Кто выдаёт разрешения на точечную застройку,на 19-ом например,там,после постройки нового ЖК обстановка со стоянками улучшится?И что делать,чтобы не было такого положения?Земли не хватает?
ответить

Читатель

сегодня, 15:16
На Водопьянова, 37 и 41 загадили все газоны! "Автолюбители" круглый год ставят свои корыта исключительно на зелёные газоны!!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Уникальные портреты героев России представили на фотовыставке в Парке Победы
#выставка
9
Уникальные портреты героев России представили на фотовыставке в Парке Победы

сегодня, 17:31

Общество
717 млн рублей городского бюджета потрачены с нарушениями законодательства
#Счетная палата Липецка
69
717 млн рублей городского бюджета потрачены с нарушениями законодательства

сегодня, 16:13

Общество
Мэрия сохранила льготный проезд для садоводов
#сады
21
Мэрия сохранила льготный проезд для садоводов

сегодня, 15:32

Общество
В 12 поликлиниках и больницах Липецкой области на 163 млн рублей обновят медицинское оборудование
#закупка #тендер
15
В 12 поликлиниках и больницах Липецкой области на 163 млн рублей обновят медицинское оборудование

сегодня, 15:17

Общество
Из отходов жизнедеятельности Липецка смогут добывать электричество
#МУП "ЛиСА"
16
Из отходов жизнедеятельности Липецка смогут добывать электричество

сегодня, 14:47

Общество
На развитие Ельца выделят 800 миллионов рублей
#благоустройство
11
На развитие Ельца выделят 800 миллионов рублей

сегодня, 12:48

Общество