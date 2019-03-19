Мастер парковки, уровень – Бог (ФОТО)

Продолжаем с помощью наших читателей изобличать самых наглых липецких автохамов.

В очередной раз с благодарностью нашим читателям отмечаем, что рубрика GOROD48, вы которой мы выкладываем фото отъявленных автохамов, нашла живой отклик среди посетителей сайта.

Нам прислали уже десятки фотографий, поэтому их авторов просим набраться терпения: все достойные фото мы обязательно опубликуем. Призываем читателей и дальше не проходить мимо тех, кто оставляет машины специально так, словно хочет бросить вызов окружающим. Не поленитесь и сфотографируйте! Помимо того, что хама мы пригвоздим к общественному «позорному столбу», еще и ГИДББ на основании фото сможет выписать штрафы нарушителям.

Верхнее фото сегодняшней рубрики, сделанного в одном из «новых» микрорайонов – это «пик мастерства». Любопытно, тележки с мусором водитель выкатывал сам, прежде чем загнать свою «тачку» на помойку? Ничего не скажешь - крутяк.





Парковка для инвалидов возле торгового центра на улице Советской. Мы допускаем, что владелец «Фольксвагена» чем-то болеет, но, похоже, он не привык занимать меньше двух мест. Или это вольная интерпретация второй группы инвалидности?





Фотография, сделанная неполадку от предыдущего места. Как говорится, почти никому не мешает. А потом мы еще удивляемся, почему плитка на тротуарах долго не залеживается.







У таких автовладельцев одна проблема – двери в подъезд узковаты. Были бы они пошире, можно было бы оставлять «тачку» прямо возле лифта. Снято на улице Шишкина возле дома №1 – там, судя по снимкам, нашего читателя, творится такой беспредел с парковками, что мы к нему еще вернемся отдельно в одном из следующих выпусков.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.