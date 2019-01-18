Дворец культуры «Сокол» обрел исторический вид

Завершены основные работы по одной из самых масштабных культурных реставраций города - Дворцу культуры «Сокол» вернули исторический вид.

Как сообщили в департаменте культуры и туризма администрации Липецка, ДК «Сокол» в 2002 году признали объектом культурного наследия. Поэтому обычный капитальный ремонт здесь был невозможен — только реставрация с сохранением и восстановлением первоначального вида.

Фасад здания выполнили в историческом жёлтом цвете, на стенах восстановили медальоны, убрали водосточные трубы, закрывавшие лепнину. Были проведены и первоочередные противоаварийные работы – стяжка трещин, усиление колон, ремонт ступеней. Вокруг здания смонтировали отмостку, защищающую фундамент от дождевых вод. Внутри ДК перемены произошли в фойе 1 и 2 этажей, а также в зрительном зале – здесь заменили деревянное покрытие сцены, театральный занавес, реставрировали люстру, постелили ковровое покрытие и заменили кресла.

- Это не просто культурный центр, это достояние района. Многие сокольцы стали добровольцами-строителями, когда в 1950 году завод «Свободный сокол», строящий ДК для рабочих, позвал жителей на помощь. Среди наших постояльцев есть люди, участвовавшие в его возведении, - отметила директор Дворца культуры Ольга Колыбельская.

Окончательно покраска здания будет завершена в рамках действующего контракта весной.

Здание ДК «Сокол» построили в 1950 году. За 68 лет его ремонтировали лишь раз – в 2000 году поменяли протекающую крышу. Подготовка к реконструкции началась в 2017 году. Согласно заключениям экспертов, самым проблемным оказался фасад – из-за разрушенной отмостки по стенам пошли трещины. На комплексную реконструкцию из городского бюджета было выделено 30 млн. рублей.

Сегодня в ДК базируется Липецкий драматический театр. Во Дворце культуры занимаются 24 творческих коллектива, пять из них имеют звание «Народный», два - «Образцовый».



