Свыше 36 000 липчан нашли работу в 2018 году

Две трети из них устроились на постоянное место.

За 2018 год в службу занятости обратилось 41,3 тысяч человек, из них 36,6 тысяч человек трудоустроено, в том числе 29,1 тысяч человек на постоянную работу, сообщает управление труда и занятости администрации Липецкой области. В общественных работах приняли участие 2,2 тысяч безработных и ищущих работу граждан. На временных работах в свободное от учебы время работали 3,6 тысяч подростков.



С начала 2019 года в службу занятости обратилось 306 человек, что на 6,6% больше чем за аналогичный период 2018 года, трудоустроен 81 человек, в том числе 10 человек – на постоянную работу. В службу занятости обратилось за содействием в трудоустройстве 7 незанятых инвалидов, трудоустроен один человек.



По состоянию на 11 января численность безработных составляла 420 человек, уровень безработицы – 0,4%, на аналогичную дату 2018 года соответственно 2,7 тысяч человек и 0,5%.