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Свыше 36 000 липчан нашли работу в 2018 году

22 498
#трудоустройство #работа
Свыше 36 000 липчан нашли работу в 2018 году

Две трети из них устроились на постоянное место.

За 2018 год в службу занятости обратилось 41,3 тысяч человек, из них 36,6 тысяч человек трудоустроено, в том числе 29,1 тысяч человек на постоянную работу, сообщает управление труда и занятости администрации Липецкой области. В общественных работах приняли участие 2,2 тысяч безработных и ищущих работу граждан. На временных работах в свободное от учебы время работали 3,6 тысяч подростков.

С начала 2019 года в службу занятости обратилось 306 человек, что на 6,6% больше чем за аналогичный период 2018 года, трудоустроен 81 человек, в том числе 10 человек – на постоянную работу. В службу занятости обратилось за содействием в трудоустройстве 7 незанятых инвалидов, трудоустроен один человек.

По состоянию на 11 января численность безработных составляла 420 человек, уровень безработицы – 0,4%, на аналогичную дату 2018 года соответственно 2,7 тысяч человек и 0,5%.
22 498
#трудоустройство #работа

Комментарии (22)

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Надолго

1 минуту назад
ли?
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Рудик

13 минут назад
Алла, я и говорю на мыло его!
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Алла

14 минут назад
Дааааа, иванов со своими прости..тутками натворил делов...
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Кузя

14 минут назад
а во власти все такие !, путина тут нет! Вы лучше посмотрите, что в горадминистрации творится. ВВ, что по тербунам ездил и идиотов этих собирал?! Бред несете!
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Лютик

16 минут назад
Тома, Иванов как крыса спрятался и сидит у себя в норе! Его люди разорвут!
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а во власти все такие !

16 минут назад
Путинское кадровое сито таково, что оно пропускает во власть самых низко морально-нравственных и умственно отсталых индивидуумов. Причем, чем тупее, наглее, лживее и жаднее человек, тем выше пост он может получить. И это понятно, т.к. совестливый человек никогда не сможет смириться с тем, что страна и народ цинично и жестоко уничтожается Кремлем. Имеющий разум, да разумеет!
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Тома

16 минут назад
Лишь бы цыфрами нас заткнуть! Какие работающие?! Кругом нищета! Королев все разрушил, а Иванов продолжает нас крушить! В отставку нах его!!!!
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Дина

19 минут назад
Начали официально работать! Налоги мра...зям в администрацию отстегивать, а то им не хватает!
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Странам абсурда

22 минуты назад
Пол города без работы,откуда эти цифры,420 безработных?И с двумя высшими и со средним образованиями нет в городе работы,А сколько уехало в Москву и Петербург,никто не подсчитал,уже семьями уезжают,так как нормально прожить на липецкие зарплаты не реально.
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Работяга

22 минуты назад
Все ложь работы нет ,очередная ложь запутенцев воров
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