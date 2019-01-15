Общество

48 минут назад

В дополнительный выходной глава Липецка ждет горожан на народные гуляния

9 1238
#праздник
3
В дополнительный выходной глава Липецка ждет горожан на народные гуляния

В пятницу, 18-го, в областном центре широко отметят 65-летие образования региона.

Как уже сообщал GOROD48, вчера на оперативке в мэрии глава Липецка Сергей Иванов призвал руководителей предприятий и организаций сократить рабочий день сотрудников в пятницу, 18 января, до 13.00, чтобы как можно больше горожан смогли принять участие в народных гуляниях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, гуляния организуют в парках, а также у Домов и Дворцов культуры. Однако самые зрелищные программы пройдут на трех площадках - площади Ленина-Соборной, Городище и у СК «Звёздный».

На Соборной площади праздник начнется в 13.00. Вниманию гостей представят выставку-презентацию районов и городов региона -желающие смогут не только познакомиться с достижениями каждого из уголков Липецкой области, но и приобрести сувенирную продукцию. За настроение гуляющих будут отвечать самодеятельные коллективы - выступления пройдут на сцене. Также здесь будет работать большой фуд-корт. Завершится мероприятие в 20.00 красочным салютом.

В 13.00 начнется спортивно-развлекательная программа для детей и молодежи на Городище. Она продлится до 16.00.

Главный каток города - перед спорткомплексом «Звёздный» - в 14.00 разрешит бесплатные катания на коньках для всех желающих. Условий два: заранее получить входные билеты в кассе и прийти со своими коньками. А в 16.00 на арене состоится товарищеский матч любительских команд, посвящённый юбилею региона.
9 1238
#праздник
3

Комментарии (9)

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Animal planet

39 секунд назад
А чё в пятницу, чё не в понедельник?
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Да уж

4 минуты назад
Ну прям все,событие,65 области. Ну великая дата,чтобы бросить все дела,остановить предприятия,транспорт
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Олег Королев

4 минуты назад
У нас в Совете Федерации в пятницу выходной, поэтому я * . Сергей, без меня не начинайте!
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Mikl

6 минут назад
Компартия против гулянок на фоне антинародной пенсионной реформы. Что будут жрать предпенсионеры на вашей гулянке и на какой шишь?Да еще гулянку проводите напротив офиса компартии, как вам не стыдно?
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НЕ ПАТРИОТ

6 минут назад
Няш, цену на яйцо уже скинули! Вместе с яйцом)))
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Медведев

9 минут назад
Я не пойду!
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Няш

22 минуты назад
Умнее придумать не смог! ? Подкидываю идею , к примеру скинуть в этот день цену на яйцо) или уменьшить до 8 штук. Прям рац предложение доя мЭра.
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Альтернатива

27 минут назад
А в чем проблема? Бюджетников загоните на гуляния до конца рабочего дня. Рабочий день увеличте до 21.00 , и пускай бюджетные крепостные создают массовку, и восхищаются говном.
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Благ

34 минуты назад
Денег у людей нет,чтобы идти на народные гуляния.
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