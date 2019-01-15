Общество
48 минут назад
В дополнительный выходной глава Липецка ждет горожан на народные гуляния
В пятницу, 18-го, в областном центре широко отметят 65-летие образования региона.
Как уже сообщал GOROD48, вчера на оперативке в мэрии глава Липецка Сергей Иванов призвал руководителей предприятий и организаций сократить рабочий день сотрудников в пятницу, 18 января, до 13.00, чтобы как можно больше горожан смогли принять участие в народных гуляниях.
Как сообщает пресс-служба мэрии, гуляния организуют в парках, а также у Домов и Дворцов культуры. Однако самые зрелищные программы пройдут на трех площадках - площади Ленина-Соборной, Городище и у СК «Звёздный».
На Соборной площади праздник начнется в 13.00. Вниманию гостей представят выставку-презентацию районов и городов региона -желающие смогут не только познакомиться с достижениями каждого из уголков Липецкой области, но и приобрести сувенирную продукцию. За настроение гуляющих будут отвечать самодеятельные коллективы - выступления пройдут на сцене. Также здесь будет работать большой фуд-корт. Завершится мероприятие в 20.00 красочным салютом.
В 13.00 начнется спортивно-развлекательная программа для детей и молодежи на Городище. Она продлится до 16.00.
Главный каток города - перед спорткомплексом «Звёздный» - в 14.00 разрешит бесплатные катания на коньках для всех желающих. Условий два: заранее получить входные билеты в кассе и прийти со своими коньками. А в 16.00 на арене состоится товарищеский матч любительских команд, посвящённый юбилею региона.
Как сообщает пресс-служба мэрии, гуляния организуют в парках, а также у Домов и Дворцов культуры. Однако самые зрелищные программы пройдут на трех площадках - площади Ленина-Соборной, Городище и у СК «Звёздный».
На Соборной площади праздник начнется в 13.00. Вниманию гостей представят выставку-презентацию районов и городов региона -желающие смогут не только познакомиться с достижениями каждого из уголков Липецкой области, но и приобрести сувенирную продукцию. За настроение гуляющих будут отвечать самодеятельные коллективы - выступления пройдут на сцене. Также здесь будет работать большой фуд-корт. Завершится мероприятие в 20.00 красочным салютом.
В 13.00 начнется спортивно-развлекательная программа для детей и молодежи на Городище. Она продлится до 16.00.
Главный каток города - перед спорткомплексом «Звёздный» - в 14.00 разрешит бесплатные катания на коньках для всех желающих. Условий два: заранее получить входные билеты в кассе и прийти со своими коньками. А в 16.00 на арене состоится товарищеский матч любительских команд, посвящённый юбилею региона.
Animal planet
Да уж
Олег Королев
Mikl
НЕ ПАТРИОТ
Медведев
Няш
Альтернатива
Благ