Сергей Иванов попросил работодателей сократить рабочий день в пятницу

Глава Липецка желает, чтобы 18 января как можно больше липчан отпраздновали 65-летие образования Липецкой области.

На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов предложил работодателям города сократить рабочий день в пятницу, 18 января, до обеда.



- Было бы здорово, чтобы липчане во второй половине дня поучаствовали в праздничных мероприятиях, посвящённых 65-летию создания Липецкой области, - сказал мэр.



Вице-мэр Липецка Евгений Павлов сообщил городскому активу, что липчан ждут на гуляниях на Городище и на улице Ленина. Концерт и уличная еда горожанам гарантированы.



Также глава Липецка призвал горожан в ночь на 19 января идти к крещенским купелям. Они будут организованы на городском пляже у кафе "Фрегат", на 3-м участке ЛТЗ и на Соколе.

