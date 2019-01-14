Общество

40 минут назад

Сергей Иванов попросил работодателей сократить рабочий день в пятницу

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#Сергей Иванов
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Сергей Иванов попросил работодателей сократить рабочий день в пятницу

Глава Липецка желает, чтобы 18 января как можно больше липчан отпраздновали 65-летие образования Липецкой области. 

На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов предложил работодателям города сократить рабочий день в пятницу, 18 января, до обеда.

- Было бы здорово, чтобы липчане во второй половине дня поучаствовали в праздничных мероприятиях, посвящённых 65-летию создания Липецкой области, - сказал мэр. 

Вице-мэр Липецка Евгений Павлов сообщил городскому активу, что липчан ждут на гуляниях на Городище и на улице Ленина. Концерт и уличная еда горожанам гарантированы.

Также глава Липецка призвал горожан в ночь на 19 января идти к крещенским купелям. Они будут организованы на городском пляже у кафе "Фрегат", на 3-м участке ЛТЗ и на Соколе. 
7 2067
#Сергей Иванов
1

Комментарии (7)

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гость

2 минуты назад
Наши америкосы нас не отпустят...
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НЕ ПАТРИОТ

10 минут назад
Animal planet, а также школьников и студентов...
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Коммунист

10 минут назад
Так что работодатели ответили? "Это вредно для бизнеса"?
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аннит

14 минут назад
ну еду организуют, выпивку принесут))) сначала погуляют, потом искупаются, потом салютики по всему городу, а потом будут жаловаться, что живут фиково
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Mikl

19 минут назад
А выпивка будет?
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библиотекарша ленка

21 минуту назад
наверное придется в прорубь лезть в такую холодину
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Animal planet

25 минут назад
Опять бюджетников погонят радоваться.
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