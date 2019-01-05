А знаете ли вы, что Липецкая область могла стать Елецкой

Ради этого хотели затопить один из районов Ельца.

GOROD48 продолжает рубрику, в которой рассказывает об удивительных явлениях, редкостях и загадках Липецкой области, событиях ее истории и современности.

Завтра Липецкая область празднует свое 65-летие: 6 января 1954 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о ее создании. В состав нового региона вошли земли и населенные пункты Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областей. Но почему именно Липецк был выбран административным центром нового региона, ведь среди вошедших в него городов были Елец, Данков, Усмань, Лебедянь, Задонск – населенные пункты с богатой историей и многовековой городской культурой? Елец так и вовсе был столицей древнерусского княжества. Липецк же до 1954 года лишь однажды мог стать губернским - сразу после революции 1917-го, когда тамбовский губисполком (Липецк был уездным городом Тамбовской губернии) потерял контроль над регионом, а липецкий, напротив, набрал силу. Тогда липчанам помешал комплекс глубоких провинциалов, и местные революционные депутаты отказались от предложения управлять огромной губернией, включая всю нынешнюю Тамбовскую область.



К 50-м годам прошлого века Липецк, выросший из села и заводской слободы, оставался небольшим городом с населением в 38 тысяч человек, в то время, как соседний Елец насчитывал больше 120 тысяч горожан. Впрочем, в Липецке к тому моменту действовали ЛМЗ - нынешний НЛМК, металлургический завод «Свободный Сокол», радиаторный завод, и сложился целый, как модно говорить сегодня - металлургический кластер. Стране же требовался мощный рывок. Правительство разглядело в Липецке богатый промышленный потенциал и решило создать новую административную единицу. Правда, ее центром первоначально планировалось сделать Елец, и новая область должна была носить название Елецкой.

- В самом деле, в то время рассматривался вопрос о создании Елецкой области с центром в Ельце, - рассказывает руководитель Фонда научного краеведения Игорь Козмирчук. - Елец был крупным городом с богатейшей историей и сильным экономическим потенциалом. Стоит заметить, что Елец в 1846 году был уравнен в торговых правах с губернскими и портовыми городами. В Ельце в 1888 году был построен первый в России элеватор, развивались торговля, банковское дело, кожевенная промышленность, было налажено производство махорки. Часть всего этого осталась и после революции. Кроме того, город являлся крупным железнодорожным узлом с соответствующей инфраструктурой, в Ельце было много училищ, больниц, в 1939 году был создан педагогический институт, одним словом все было готово для того, чтобы вокруг него началась складываться целая область. И самое главное, в планы Совмина РСФСР входило строительство металлургического завода в Ельце! Причем планировалось развитие не черной металлургии, которая обосновалась в соседнем Липецке, а цветной. В Ельце собирались строить меднолитейный завод, который функционировал бы на привозном сырье. Но для любого металлургического производства в то время требовалось много воды. А для создания водохранилища нужно было перекрыть Быструю Сосну, с затоплением Засосненской части и переселением оттуда людей...

Взвесив все «за» и «против», руководство страны посчитало такие планы слишком затратными. После чего внимание обратили на Липецк, с уже развитой металлургической инфраструктурой и имевшимся ЛМЗ, который решено было довести до уровня гиганта индустрии, что и осуществилось.

Возведение будущего НЛМК и других предприятий, тоже не маленьких, проходило параллельно со строительством, по сути, нового города, нового Липецка. И за двадцать лет произошел колоссальный скачок - население Липецка увеличилось в десять раз - с 38 тысяч до 350-и. Сегодня Липецк – мощнейший индустриальный центр, с населением свыше 500 тысяч человек. Елец же считается культурной столицей региона, и его населяют сегодня 105 тысяч человек, что меньше чем на момент создания Липецкой области на 15 тысяч человек. А население Липецкой области – более 1 млн 200 тысяч жителей.

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