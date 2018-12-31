Липецкие санитарные врачи на нашли в чаплыгинском твороге вобудителей дизентерии

В Управление Роспотребнадзора по Липецкой области 23.12.2018г. поступила информация из Управления Роспотребнадзора по г. Москва (от 23.12.2018 г.) о факте поставки кефира 3,2% и 25.12.2018г. (от 24.12.2018 г.) о факте поставки творога 9% (производитель ООО «Чаплыгинмолоко» Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Луначарского, д. 4А) в дошкольные организации Юго-Восточного административного округа г. Москвы, в которых зарегистрированы случаи кишечных инфекций.

С целью проверки изложенных фактов с 23.12.2018 г. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проводится административное расследование в отношении ООО «Чаплыгинмолоко».

В ходе административного расследования отобрано для лабораторного исследования на микробиологические показатели пробы молочной продукции, питьевой воды, смывы с оборудования и инвентаря, результаты соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Продолжаются исследования биологического материала от сотрудников предприятия с целью исключения факта заболевания кишечной инфекцией.

По материалам Управления Роспотребнадзора по Липецкой области решением суда Чаплыгинского района 29.12.2018г. приостановлена эксплуатация творожного участка ООО «Чаплыгинмолоко». Директором ООО «Чаплыгинмолоко» издан приказ «О приостановлении работы завода по приемке и переработке молока».