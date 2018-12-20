Ушлые торговые представители обманули предприятие

Мужчины обокрали организацию.

Мировой судья СУ №10 Правобережного района Липецка рассмотрел уголовные дела в отношении уже бывших работников одного из городских пищевых предприятий. Мужчины воспользовались служебным положением и обокрали организацию.



Первое дело — обвинение в адрес бывшего торгового представителя комбината. Мужчина развозил по городу продукцию и забирал в магазинах деньги за товар. Решив поживиться, торговый представитель не донес до кассы своего предприятия 22 520 рублей 31 копейку. Свою вину липчанин полностью признал, а также согласился вернуть похищенную сумму.



Второе уголовное дело было возбуждено в отношении еще одного торгового представителя. Мужчина аналогичным образом присвоил себе 14 964 рубля 93 копейки. Он также согласился с обвинением и согласился вернуть украденные деньги.



Суд признал мужчин виновными. Первому торговому представителю в качестве наказания придется отработать 120 часов, второму — 130 часов, так как последний был ранее судим и полностью не отбыл приговор.