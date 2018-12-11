Общество

39 минут назад

Почти 122 миллиона рублей получит Липецкая область на реабилитацию реки Воронеж

6 477
#река Воронеж
Почти 122 миллиона рублей получит Липецкая область на реабилитацию реки Воронеж

На восстановление и экологическую реабилитацию реки Воронеж Липецкая область в 2019 году получит из федерального бюджета 121 млн. 867,1 тыс. рублей. Это максимальный объем денежных средств, предоставленных 15 субъектам Российской Федерации, заявленных в распределении на выделение данного вида субсидии.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, также из федерального бюджета субъектам РФ в рамках переданных полномочий в области водных отношений выделены денежные средства в виде субвенций. На улучшение экологического состояния в 2019 году гидрографической сети в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам РФ в области водных отношений наш регион занимает второе место среди субъектов Центрального федерального округа по объему предусмотренных денежных средств – 8,89 млн. рублей.

В перечне распределения субвенций бюджетам субъектов РФ в 2019 году на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений Липецкая область по объему предусмотренного финансирования находится в ЦФО на пятом месте. Наш регион получит 9 млн. 213,2 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на расчистку водных объектов на территории Липецкой области. 

фото пресс-службы администрации Липецкой области. 

6 477
#река Воронеж

Комментарии (7)

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Путин памаги

24 секунды назад
Своруют значительную часть, как обычно. Река в районе петровского моста вся заросшая, купаться нельзя, а у кого-то появится элитная недвижимость или новый бизнес.
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Гость

1 минуту назад
Армян нанимайте уних все специалисты есть во всех отраслях, найдут узбеки полтора человека и 10 бригадир и мастеров.
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Ужас

9 минут назад
За эти деньги можно новую реку выкопать
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9

10 минут назад
Миллионов,какая прелесть! А потом мы увидим у кого-то дорогой автомобиль и особняк.И нам скажут,что собственник дорогого имущества талантливый бизнесмен и вумен.....
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Тербунатор

22 минуты назад
Мне откат половину уже капнул
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Аминь

27 минут назад
УТОНУТ!!!!!
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Мер

31 минуту назад
Деньги как говорят «канут» в воду, а там их никто не найдет.
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