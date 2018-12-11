Почти 122 миллиона рублей получит Липецкая область на реабилитацию реки Воронеж

На восстановление и экологическую реабилитацию реки Воронеж Липецкая область в 2019 году получит из федерального бюджета 121 млн. 867,1 тыс. рублей. Это максимальный объем денежных средств, предоставленных 15 субъектам Российской Федерации, заявленных в распределении на выделение данного вида субсидии.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, также из федерального бюджета субъектам РФ в рамках переданных полномочий в области водных отношений выделены денежные средства в виде субвенций. На улучшение экологического состояния в 2019 году гидрографической сети в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам РФ в области водных отношений наш регион занимает второе место среди субъектов Центрального федерального округа по объему предусмотренных денежных средств – 8,89 млн. рублей.

В перечне распределения субвенций бюджетам субъектов РФ в 2019 году на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений Липецкая область по объему предусмотренного финансирования находится в ЦФО на пятом месте. Наш регион получит 9 млн. 213,2 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на расчистку водных объектов на территории Липецкой области.

фото пресс-службы администрации Липецкой области.

