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Умер народный художник России Юрий Гришко

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#Юрий Гришко
Умер народный художник России Юрий Гришко

83-летний скульптор скончался накануне.

8 декабря в Липецке умер известный скульптор Юрий Гришко. 

Юрий Дмитриевич Гришко - народный художник Российской Федерации, действительный член Российской Академии художеств, почётный гражданин Липецка. Свой творчесий путь он начал 60 лет назад.

Юрий Дмитриевич родился 1 мая 1935 года в Мурманске. Окончил Саратовское художественное училище. Служил в Советской Армии. В 1958 приехал в Липецк, где начал заниматься скульптурной деятельностью. Уже в 1962 году он принял участие во Всесоюзной выставке молодых художников и стал лауреатом почётной премии ЦК ВЛКСМ за скульптурную композицию "Проба чугуна".

Юрий Гришко был участником более 120 художественных выставок - областных, региональных, всероссийских, всесоюзных, зарубежных, международных. Награждён II и III премиями выставок "Советская Россия", пятью дипломами Совета Министров РСФСР, Серебряной медалью Академии художеств СССР, Золотой медалью Российской академии художеств, Орденом Дружбы народов. 

Мастер был сторонником "сурового реализма" и всегда следовал традициям реалистической школы. Он работал в разных жанрах и с разными материалами, но в центре его творчества всегда был человек, о котором он искал способ рассказать правдиво и убедительно, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

Как сообщает сайт липецкого горсовета, целый ряд работ Юрия Дмитриевича установлен в областном центре, городах и районных центрах области. Для Липецка лично и в соавторстве с другими скульпторами и архитекторами он создал памятник В. Скороходову в Быхановом саду, детям, погибшим в годы войны, в Верхнем парке. Монументы «Слава труду» у завода «Свободный Сокол», борцам за установление Советской власти в крае на площади Революции и героям-летчикам на площади Авиаторов созданы его руками, так же, как и памятник «Алеша» и скульптурные барельефы на площади Героев, памятники А. С. Пушкину и Л.Н. Толстому. Один из самых заметных памятников работы Юрия Гришко - революционеру на пл. Революции.

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#Юрий Гришко

Комментарии (1)

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БЕРЕГА

29 минут назад
Памятник на пл Революции с полотенцем его творение!
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