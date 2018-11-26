Общество

42 минуты назад

Частную клинику оштрафовали на 100 000 рублей

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#проверка #клиника #штраф
Частную клинику оштрафовали на 100 000 рублей

Разбирательство в суде инициировал Росздравнадзор.

Арбитражный суд Липецкой области признал администрацию частой медицинской хирургической клиники ответственной за нарушения лицензионных требований. Их выявила проверка Росздравнадзора.

Специалисты регионального Росздравнадзора проверяли работу клиники на Кузнечной улице в Липецке в июле-августе. Было установлено, что в собственности у клиники нет помещений; часть оборудования, как и недвижимость, были взяты в аренду. Клиника предоставляет услуги пластической хирургии, но, несмотря на требования закона, часть врачей и кабинетов по этому профилю работает не стационарно, а амбулаторно.

Арбитражный суд посчитал, что региональным управлением Росздравнадзора доказано совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.1 КоАП РФ. Выписан штраф в 100 000 рублей.
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#проверка #клиника #штраф

Комментарии (4)

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Владимир

8 минут назад
Таня, если денег вагон..никто не мешает
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Владимир

9 минут назад
Таня, если денег вагон..никто не мешает
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Таня

19 минут назад
Только неграмотные люди в Липецке обращаются в местные клиники.Продвинутые все в Германии,Москве и на крайний случай Воронеж!
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Тетя Дуся

20 минут назад
Штраф вынесли,но клиника частично все равно остается также амбулаторией,а не стационаром.Закрыли бы ее совсем!
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