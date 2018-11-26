Частную клинику оштрафовали на 100 000 рублей

Разбирательство в суде инициировал Росздравнадзор.

Арбитражный суд Липецкой области признал администрацию частой медицинской хирургической клиники ответственной за нарушения лицензионных требований. Их выявила проверка Росздравнадзора.



Специалисты регионального Росздравнадзора проверяли работу клиники на Кузнечной улице в Липецке в июле-августе. Было установлено, что в собственности у клиники нет помещений; часть оборудования, как и недвижимость, были взяты в аренду. Клиника предоставляет услуги пластической хирургии, но, несмотря на требования закона, часть врачей и кабинетов по этому профилю работает не стационарно, а амбулаторно.



Арбитражный суд посчитал, что региональным управлением Росздравнадзора доказано совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.1 КоАП РФ. Выписан штраф в 100 000 рублей.