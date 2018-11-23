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Липецкая область будет выбирать главврачей по конкурсу
В Липецкой области планируют сформировать кадровый резерв, из которого по конкурсу будут выбираться главные врачи.
В кадровый резерв, из которого на конкурсной основе будут выбираться главврачи, может войти любой доктор, соответствующий заданным критериям. В число этих критериев, в частности, входят опыт кандидата на руководящей или организаторской работе; участие в разработке и реализации социально значимых проектов и программ; наличие внедренных в практическую деятельность организационных, технологических, управленческих или научных решений и разработок; систематическое повышение квалификации; участие в социально значимых профессиональных конкурсах, разработка методических материалов и пр. Особое внимание организаторы конкурса будут придавать наличию у кандидата концепции развития конкретной медицинской организации на ближайшие годы сроком до 5 лет - важно, чтобы кандидат на должность главврача умел мыслить стратегически и масштабно.
На соответствие должности руководителя клиники врачей, подавших заявления, проверит специальная рабочая группа, в которую войдут представители медицинского профессионального сообщества и общественного совета при управлении здравоохранения области.
В кадровом резерве потенциальные руководители будут находиться пять лет. На добровольной основе они будут привлекаться к привлекаться к разработке планов разнообразных отраслевых мероприятий, подготовке проблемных вопросов для обсуждения на совещаниях, семинарах, конференциях, составлению методических рекомендаций.
Новую систему назначения на должность руководителей медицинских организаций апробируют впервые в Чаплыгинской и Измалковской районных больницах, где руководящие посты вакантны и заняты исполняющими обязанности главврачей.
Управление здравоохранения области приглашает всех желающих принять участие в конкурсах. Причем, в конкурсных процедурах на замещение вакантных должностей главных врачей допускается участие исполняющих их обязанности. За дополнительными справками можно обращаться в отдел кадров управления здравоохранения Липецкой области тел.8(http://uzalo48.lipetsk.ru).4742)23-80-50, 25-75-27, 25-75-14.
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