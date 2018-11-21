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вчера, 20:18
Липецкая вечЁрка: сокращение чиновников, кровавая небылица и удравшая женщина
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей на сайте GOROD48 во вторник, 20 ноября.
Под конец рабочего дня надело шума сообщение о том, что в администрации Липецкой области сократят почти две сотни штатных единиц. Это не значит, по словам Игоря Артамонова, что эти люди сразу будут выброшены на улицу. На сокращаемых распространяются все нормы действующего законодательства: госслужащие получат все причитающиеся им выплаты.
Липчане сегодня обсуждали аварию у детской стоматологической поликлиники на улице Советской. Под колеса автомобиля попал ребенок: « За рулем машины сидела тетенька. Она, когда меня увидела, резко дала по газам. В итоге я рухнула на капот. В лобовом стекле успела увидеть ее удивленные глаза».
Свыше сотни комментариев оставлено под новостью о том, что Анатолий Погодаев оставляет пост в ЛГТУ. Ректор университета решил сосредоточиться на научной деятельности и больше заниматься депутатской работой. Сейчас в вузе ждут приказ министерства об утверждении кандидатур и сроках проведения конференции, на которой состоятся выборы нового руководителя ЛГТУ. Липчане обуждали развенчание небылицы о страшной смерти мужчины в Липецке. На заводской площадке собаки якобы съели незадачливого выпивоху. Сообщение тут же растиражировали в социальных сетях.
Липчане сегодня обсуждали аварию у детской стоматологической поликлиники на улице Советской. Под колеса автомобиля попал ребенок: « За рулем машины сидела тетенька. Она, когда меня увидела, резко дала по газам. В итоге я рухнула на капот. В лобовом стекле успела увидеть ее удивленные глаза».
Свыше сотни комментариев оставлено под новостью о том, что Анатолий Погодаев оставляет пост в ЛГТУ. Ректор университета решил сосредоточиться на научной деятельности и больше заниматься депутатской работой. Сейчас в вузе ждут приказ министерства об утверждении кандидатур и сроках проведения конференции, на которой состоятся выборы нового руководителя ЛГТУ. Липчане обуждали развенчание небылицы о страшной смерти мужчины в Липецке. На заводской площадке собаки якобы съели незадачливого выпивоху. Сообщение тут же растиражировали в социальных сетях.
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