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595
59 минут назад
5

«Вода прибывает. Ситуация SOS!»

На улице Космонавтов затопило подвал-убежище. Жители дома бьют тревогу со вчерашнего дня.

В доме № 5/4 по улице Космонавтов затопило канализационными стоками подвал, который является еще и убежищем. Жильцы дома довольно быстро выяснили, что забился уличный колодец. Управляющая компания накануне подала заявку в «РВК-Липецк», но о дальше дело не пошло.

«Ни одной машины для откачки фекалий за 14 часов, запах на весь дом. Пострадало домовое и частное имущество. Ночью машины от «РВК« так и не было: говорят, не смогли подъехать из-за раскопок «Квадры». Просили откачать хотя бы часть, но ночью дежурных ассенизаторских машин нет. Вода прибывает, там электрический узел и система снабжения водой. Ситуация SOS!», — бьют тревогу жильцы дома.


В «РВК-Липецк» GOROD48 пообещали направить к дому бригаду для обследования сетей водоотведения и устранения засора. Напомнив, что к возникновению таких засоров часто приводит нарушение правил пользования канализацией.
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Коммунист
15 минут назад
Жилье приватизированое? Приватизированое. Всё, дальше сами
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Гость
26 минут назад
На Космонавтов 8 , тоже самое уже какой год. Всём всё равно.
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кит
32 минуты назад
Аварийные службы оптимизировали что ли ? Одни отговорки и обещалки !
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Ээ
11 минут назад
Там просто работать не кому! 20-45 летние туда не идут работать, а те кто старше - уволились.
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Савелий
50 минут назад
Никаких внешних врагов нам не нужно. Сами себя уничтожим. В дерьме потопим.
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