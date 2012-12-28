«Вода прибывает. Ситуация SOS!»

На улице Космонавтов затопило подвал-убежище. Жители дома бьют тревогу со вчерашнего дня.

В доме № 5/4 по улице Космонавтов затопило канализационными стоками подвал, который является еще и убежищем. Жильцы дома довольно быстро выяснили, что забился уличный колодец. Управляющая компания накануне подала заявку в «РВК-Липецк», но о дальше дело не пошло.

«Ни одной машины для откачки фекалий за 14 часов, запах на весь дом. Пострадало домовое и частное имущество. Ночью машины от «РВК« так и не было: говорят, не смогли подъехать из-за раскопок «Квадры». Просили откачать хотя бы часть, но ночью дежурных ассенизаторских машин нет. Вода прибывает, там электрический узел и система снабжения водой. Ситуация SOS!», — бьют тревогу жильцы дома.

В «РВК-Липецк» GOROD48 пообещали направить к дому бригаду для обследования сетей водоотведения и устранения засора. Напомнив, что к возникновению таких засоров часто приводит нарушение правил пользования канализацией.