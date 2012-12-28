56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Общество
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59 минут назад
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«Вода прибывает. Ситуация SOS!»
На улице Космонавтов затопило подвал-убежище. Жители дома бьют тревогу со вчерашнего дня.
«Ни одной машины для откачки фекалий за 14 часов, запах на весь дом. Пострадало домовое и частное имущество. Ночью машины от «РВК« так и не было: говорят, не смогли подъехать из-за раскопок «Квадры». Просили откачать хотя бы часть, но ночью дежурных ассенизаторских машин нет. Вода прибывает, там электрический узел и система снабжения водой. Ситуация SOS!», — бьют тревогу жильцы дома.
В «РВК-Липецк» GOROD48 пообещали направить к дому бригаду для обследования сетей водоотведения и устранения засора. Напомнив, что к возникновению таких засоров часто приводит нарушение правил пользования канализацией.
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