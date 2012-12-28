56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Общество
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55 минут назад
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Месяц рядом с опорой высоковольтной линии течет вода
Затапливает и соседнюю с коммунальным ручьем промышленную территорию.
В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что для устранения утечки необходимо демонтировать опоры линии электропередачи.
«Компания определяет собственника опор, после чего направит ему обращение с просьбой об их демонтаже. После выполнения этих работ водоканал сможет ликвидировать утечку», — рассказали в «РВК».
Этой проблемой уже заинтересовалась прокуратура.
— Грязинская межрайонная прокуратура проводит проверку обращения жителей села, — сообщили в ведомстве.
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