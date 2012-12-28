Месяц рядом с опорой высоковольтной линии течет вода

Затапливает и соседнюю с коммунальным ручьем промышленную территорию.

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На улице Дубовой в селе Казинка Грязинского района уже месяц течет вода из прорванной трубы. Она струится рямом с опорой высоковольтной линии и потихоньку затапливает территорию ремонтной базы. Воду пытаются остановить небольшой плотиной из песка, а через ручей уже наведен мост из досок.В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что для устранения утечки необходимо демонтировать опоры линии электропередачи.«Компания определяет собственника опор, после чего направит ему обращение с просьбой об их демонтаже. После выполнения этих работ водоканал сможет ликвидировать утечку», — рассказали в «РВК».Этой проблемой уже заинтересовалась прокуратура.— Грязинская межрайонная прокуратура проводит проверку обращения жителей села, — сообщили в ведомстве.