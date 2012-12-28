Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчан напугали припаркованные грузовики
Общество
Меняю Москву на Липецк!
Общество
17-летний парень госпитализирован после ночной аварии на Советской
Происшествия
В соседнем со строящемся ЖК «Турист-2» здании появились трещины
Общество
В Липецкой области выявили трех нелегальных кредиторов
Экономика
Почему девушки идут в машинисты крана
НЛМК Live
29 спасателей получили награды за ликвидацию последствий налетов БПЛА на липецкий аэродром
Общество
В Лев-Толстовской больнице протекла крыша и обвалился потолок
Здоровье
На площади Победы в Липецке вновь появилась вечная лужа
Общество
56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Происшествия
Читать все
Липчане жалуются на шумных строителей
Общество
68-летняя женщина перевела мошенникам почти два миллиона рублей
Происшествия
«Вода прибывает. Ситуация SOS!»
Общество
В «Елецком» новая парковочная проблема: поликлиника требует убрать машины от ее здания
Общество
В Липецке подморозили строительство жилого дома
Общество
Со школы имени Героя России Олега Пешкова осыпается облицовочный кирпич
Общество
Мошенники предлагают перезаключить договоры на стационарные телефоны
Общество
17-летний парень госпитализирован после ночной аварии на Советской
Происшествия
Месяц рядом с опорой высоковольтной линии течет вода
Общество
В Липецке будут судить двоих похитителей велосипедов
Происшествия
Читать все
Общество
328
55 минут назад
2

Месяц рядом с опорой высоковольтной линии течет вода

Затапливает и соседнюю с коммунальным ручьем промышленную территорию.

На улице Дубовой в селе Казинка Грязинского района уже месяц течет вода из прорванной трубы. Она струится рямом с опорой высоковольтной линии и потихоньку затапливает территорию ремонтной базы. Воду пытаются остановить небольшой плотиной из песка, а через ручей уже наведен мост из досок.



В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что для устранения утечки необходимо демонтировать опоры линии электропередачи.

«Компания определяет собственника опор, после чего направит ему обращение с просьбой об их демонтаже. После выполнения этих работ водоканал сможет ликвидировать утечку», — рассказали в «РВК».

Этой проблемой уже заинтересовалась прокуратура.

— Грязинская межрайонная прокуратура проводит проверку обращения жителей села, — сообщили в ведомстве.
порыв
холодная вода
0
0
1
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
9 минут назад
У РВК - это плановая утечка, так, что не волнуйтесь граждане.
Ответить
Лиза
34 минуты назад
Значит, вода будет течь ещё долго-долго...
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить