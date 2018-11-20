Происшествия

сегодня, 15:05

Женщина сбила девочку на пешеходном переходе и уехала с места аварии

44 6984
#авария #ДТП
5
Женщина сбила девочку на пешеходном переходе и уехала с места аварии

Родители школьницы намерены разыскать женщину-водителя.

В редакцию GOROD48 обратилась семья 13-летней девочки Дарьи. Её вчера вечером сбила женщина на автомобиле. Авария произошла на пешеходном переходе у детской стоматологической поликлиники на Советской улице в Липецке.

- Вчера вечером, около 18 часов, я там гуляла. Когда переходила дорогу с нечетной стороны улицы на четную, к "Европе", меня на переходе пропустили два автомобиля, а третий сбил. За рулем машины сидела тетенька. Она, когда меня увидела, резко дала по газам. В итоге я рухнула на капот. В лобовом стекле успела увидеть ее удивленные глаза, - рассказывает Дарья. - И я, и, видимо, она были в шоке. Я встала и побежала. На тротуаре ко мне бросились молодые люди и спросили, все ли со мной в порядке. Куда пропала женщина на автомобиле, я не заметила.

Девочка рассказала родителям об аварии только поздно вечером. Ребенок сейчас жалуется на сильные боли в боку, опухла рука. Семья планирует показать Дашу врачам, а также найти автомобилистку и тех парней, что бросились к девочке после аварии.

- Удивительно, но никто не запомнил машину — ни марку, ни даже цвета. Так как сейчас рано темнеет, то записи с камер наблюдения практически бесполезны. Поэтому мы ищем очевидцев аварии и тех, чей видеорегистратор записал момент наезда, - рассказывает Нина, мать Дарьи.

Всех, кто стал свидетелем ДТП, просят в любое время позвонить по номеру 8 904 293 74 59.
44 6984
#авария #ДТП
5

Комментарии (44)

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Лилия

6 минут назад
Какие же Вы злые!!
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Странно

8 минут назад
Странно как то машина сбила.бок болит и рука Машины не так сбивают
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да потому

9 минут назад
Маруся, что во главе этих преступлений и на страже папиков,мамиков и прочих авторитетов стоит путин.А он-царь.Вспомните-сел сынуля каралева за бухатое дтп,после которого не старая еще тетка поехала червей кормить,а сын свободен и доволен жизнью,да и папшка даже не думал уйти по угрызениям совести или от стыда,что сынок не просто был пьян,а заеимал должность зам.ПРОКУРОРА!Ну а так-то виноват навальный с обамой.И с этой шмарой будет тоже самое-ее отмажут,и хорошо,если не признают виновной девочку,которая окажется "сама виновата".Хохлы к Новому Году сменили власть,а вы-бухайте,веселитесь,ведь у вас все хАрАшо!!!
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Гость

9 минут назад
Там камеры везде.просмотрят и увидят,что не было ничего Во родителям будет стыдно Хотя наверно стыдно не будет. Будет обидно.что бабла не срубили
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Гость

14 минут назад
И это Правда, темно как у негра в шахте! Давно пора применять светодиодные лампы
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Продавец

14 минут назад
Не девочка,Шахерезада
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Эта власть

26 минут назад
Теперь будет думать как шалаву свою спасти. Ныжны им ваши дети
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Маруся

27 минут назад
Ой, что творится в городе. Жуть. Почему власти ничего не делают? Это вообще очень опасный отрезок дороги!
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Липецкий

28 минут назад
Папик или дедик а к ответу надо привлечь! Нельзя без наказания оставлять этих тварей!
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Никита

30 минут назад
Да полюпам любовница какого-нибудь чинюша. Даже если найдут отмашет папик
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