Женщина сбила девочку на пешеходном переходе и уехала с места аварии

Родители школьницы намерены разыскать женщину-водителя.

В редакцию GOROD48 обратилась семья 13-летней девочки Дарьи. Её вчера вечером сбила женщина на автомобиле. Авария произошла на пешеходном переходе у детской стоматологической поликлиники на Советской улице в Липецке.



- Вчера вечером, около 18 часов, я там гуляла. Когда переходила дорогу с нечетной стороны улицы на четную, к "Европе", меня на переходе пропустили два автомобиля, а третий сбил. За рулем машины сидела тетенька. Она, когда меня увидела, резко дала по газам. В итоге я рухнула на капот. В лобовом стекле успела увидеть ее удивленные глаза, - рассказывает Дарья. - И я, и, видимо, она были в шоке. Я встала и побежала. На тротуаре ко мне бросились молодые люди и спросили, все ли со мной в порядке. Куда пропала женщина на автомобиле, я не заметила.



Девочка рассказала родителям об аварии только поздно вечером. Ребенок сейчас жалуется на сильные боли в боку, опухла рука. Семья планирует показать Дашу врачам, а также найти автомобилистку и тех парней, что бросились к девочке после аварии.



- Удивительно, но никто не запомнил машину — ни марку, ни даже цвета. Так как сейчас рано темнеет, то записи с камер наблюдения практически бесполезны. Поэтому мы ищем очевидцев аварии и тех, чей видеорегистратор записал момент наезда, - рассказывает Нина, мать Дарьи.



Всех, кто стал свидетелем ДТП, просят в любое время позвонить по номеру 8 904 293 74 59.