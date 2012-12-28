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сегодня, 10:19
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Мошенники предлагают перезаключить договоры на стационарные телефоны

Эту легенду они используют для получения персональных данных горожан. В «Ростелекоме» напомнили — договоры бессрочны.

Мошенники придумали новую легенду, чтобы выудить у липчан персональные данные.

Они звонят на городские номера и предлагают перезаключить договор на обслуживание стационарного телефона. При этом просят назвать паспортные данные, номер СНИЛС, домашний адрес. Сообщают, что новый договор могут прислать по почте, а также извещают о визите «специалиста», который поможет перезаключить договор и заменит телефонный аппарат.

«Липецкий филиала ПАО «Ростелеком» напоминает, что договор компании на услуги связи является бессрочным и не требует продления, а также прихода сотрудника на дом. Мы убедительно просим абонентов быть внимательными и предупредить пожилых родственников и соседей об опасности. Напоминаем, сообщать личные данные по телефону нельзя. Если данные все же были продиктованы, необходимо срочно обратиться в МФЦ для установки запрета на кредиты и сделки с недвижимостью; сообщить в полицию по телефону 112 и написать заявление», — предупредили в компании.
мошенники
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Нина
50 минут назад
Мне названивали 3 дня подряд под разными именами, говорили, что тариф будет в 2 раза дешевле.
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САИ
сегодня, 10:31
Ну где же наши славные правохрательные органы, ведь этих звонарей очень просто вычислить и наказать?!
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