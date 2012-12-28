В Липецке будут судить двоих похитителей велосипедов

Один велосипед украли из подъезда на проспекте Победы, второй на улице Депутатской.

В Липецке завершены расследования двух уголовных дел о краже велосипедов (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ). Перед судом предстанут 19-летний и 34-летний мужчины.«По данным следствия, 8 апреля этого года 19-летний обвиняемый украл с лестничной площадки 10-го этажа многоквартирного дома по проспекту Победы велосипед больше чем за 10 тысяч рублей. А 34-летний липчанин 29 апреля похитил велосипед более чем за 28 тысячи рублей с лестничной площадки между четвёртым и пятым этажом дома по улице Депутатской. Мужчина снял дополнительные комплектующие и стал сам пользоваться чужим велосипедом», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенные велосипеды изъяты. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.Полицейские советуют липчанам выбирать для парковки велосипедов только охраняемые и безопасные места. Не оставляйте велосипеды в подъездах жилых домов – это небезопасное место для хранения имущества. Фиксируйте велосипед замком, даже если отлучаетесь на короткое время.